Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ đang điều trị cho một bệnh nhi 14 tuổi, trú tại xã Hoằng Lộc (tỉnh Thanh Hóa), nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay do tự chế pháo.

Theo người nhà bệnh nhi, sau khi xem các video hướng dẫn làm pháo bằng diêm (một chất có trong tự nhiên hoặc được bào chế từ lưu huỳnh) trên mạng xã hội, em đã tự ý chế tạo pháo tại nhà.

Nam sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Trong quá trình chế tạo, quả pháo bất ngờ phát nổ, khiến một phần bàn tay của bệnh nhi bị dập nát, đồng thời gây bỏng ở vùng đầu, mặt, cánh tay và chân.

Sau tai nạn, bệnh nhi được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để phẫu thuật cắt lọc vết thương và buộc phải cắt cụt một phần của bốn ngón tay bàn tay trái do tổn thương quá nặng. Sau đó, bệnh nhi được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa), sau phẫu thuật, các ngón tay và những vết thương khác của bệnh nhi vẫn còn phù nề.

Bác sĩ cho biết, các tổn thương do pháo nổ thường rất phức tạp, khả năng phục hồi thấp và dễ để lại di chứng nặng nề.