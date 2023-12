Sáng 27/12, Bệnh viện Bà Rịa cho biết một học sinh lớp 6 bị thương tích nặng do tự chế pháo vừa được bệnh viện phẫu thuật, lấy toàn bộ mảnh vỡ thủy tinh ra ngoài cơ thể.

Trước đó, vào 2h30 ngày 25/12, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận nam bệnh nhân N.Q.H. (12 tuổi, là học sinh lớp 6 ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong tình trạng đa vết thương trên cơ thể và bỏng vùng cổ, ngực… do lấy bột cạo từ que diêm cho vào chai thủy tinh rồi đốt gây nổ.

Sau 4 tiếng phẫu thuật, toàn bộ mảnh vỡ thủy tinh đã được loại bỏ khỏi cơ thể bệnh nhân, gồm 1 mảnh lớn ở vùng cổ, 2 mảnh ở vùng ngực, 15 mảnh ở tay chân. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp sử dụng máy C-Arm để soi chiếu lấy các mảnh vỡ. Hậu phẫu, bệnh nhân H. đã tỉnh táo, cử động tay chân bình thường.

Bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa khuyến cáo, đối tượng gặp tai nạn do pháo tự chế gây ra thường là trẻ em do tính tò mò, học theo bạn bè và mạng xã hội. Do đó, để giảm nguy cơ, gia đình, nhà trường cần thường xuyên giáo dục, tuyên truyền để các em biết mối nguy hiểm từ pháo nổ. Bản thân mỗi học sinh nên nhận thức vấn đề này.