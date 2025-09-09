Chỉ số giá tiêu dùng tại TPHCM trong tháng 8 chỉ tăng 0,04%. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2025, lạm phát tại TPHCM là 4,17%, trong khi con số này của cả nước là 3,26%. Các mặt hàng tăng giá cao nhất là: y tế (tăng 15,4%); giáo dục (tăng 7,84%); nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 7,4%).

Ông Trần Phước Tường cho hay lạm phát của thành phố đang cao nhất nước. Tuy nhiên, nếu TPHCM kiềm chế được giá các nhóm hàng trên, CPI có thể dừng ở mức hiện tại hoặc giảm nhẹ.

Cũng theo đại diện Chi cục Thống kê thành phố, tình hình xuất khẩu trên địa bàn TPHCM trong 8 tháng qua tăng 6,4%, thấp hơn bình quân chung của cả nước là 14,8%.

Theo Chi cục Thống kê TPHCM, lạm phát tại thành phố cao nhất nước. Ảnh: Nguyễn Huế

Đáng chú ý, trong 8 tháng, cứ 10 doanh nghiệp tham gia thị trường thì có 7 doanh nghiệp rút lui, trong khi cùng kỳ năm 2024 con số này là 6 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại TPHCM trong 8 tháng giảm 13,9%; tổng số vốn đăng ký giảm 35%; quy mô doanh nghiệp cũng ngày càng nhỏ. Hiện nay, quy mô vốn trung bình là 6,1 tỷ đồng/doanh nghiệp, thấp hơn nhiều so với con số 8,1 tỷ đồng/doanh nghiệp của năm 2024.

Dẫu vậy, tín hiệu tích cực là huy động vốn trên địa bàn tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 7,3%. Ước tính, 97% số tiền huy động đang được cho vay. Điều này cho thấy nguồn vốn đang chảy tương đối mạnh trong nền kinh tế.

Theo cơ quan Thống kê của thành phố, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% trong cả năm 2025, thành phố phải đạt mức tăng trưởng trên 10% trong quý IV. Đây là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn.