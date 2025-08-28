Ghi nhận của PV VietNamNet tại TPHCM vào sáng 28/8, cho thấy, nhu cầu mua vàng của người dân vẫn ở mức rất cao.

Tại cửa hàng vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định), dù chưa đến giờ mở cửa (8h) nhưng hàng dài người đã xếp hàng chờ tới lượt vào mua vàng. “Tôi đến đây từ lúc 7h và muốn mua 2 chỉ”, bà Nguyễn Thị Chi (phường Đức Nhuận, TPHCM) chia sẻ.

Một bảo vệ liên tục nhắc khách xếp hàng theo thứ tự. Cửa hàng giới hạn, mỗi lượt chỉ cho phép 10 người vào bên trong để thực hiện giao dịch. Những vị khách còn lại tiếp tục chờ tới lượt.

Dù giá vàng tăng cao chưa từng có, quầy thu mua gần như không có khách đến bán. Các mặt hàng vàng trang sức cũng ít được khách hàng quan tâm.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt vào mua vàng tại Cửa hàng Mi Hồng. Ảnh: Trần Chung

Tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ), khoảng 9h sáng, bảo vệ đã đóng khu vực xếp hàng mua vàng.

Một bảo vệ tại đây cho hay, cửa hàng chỉ giới hạn cho 100 khách mua vàng miếng. Trong khi, lượng khách mua sản phẩm vàng khác cũng rất ít.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/8, giá vàng miếng SJC tăng thêm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 126,7-128,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, giá vàng đã tăng lên đỉnh cao lịch sử mới.

Cơn sốt giá vàng vẫn không hạ nhiệt ngay cả khi ngày 26/8 Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Dẫu vậy, TS Nguyễn Tuấn Anh - Giảng viên Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, đánh giá, chính sách vừa ban hành sẽ tác động tích cực đến thị trường vàng Việt Nam theo hướng tăng cạnh tranh và minh bạch.

Trước đây, theo Nghị định 24/2012, việc độc quyền sản xuất vàng miếng SJC dẫn đến tình trạng cung khan hiếm, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng, dẫn đến buôn lậu và rò rỉ ngoại tệ.

Ngay từ 9h sáng, người xếp hàng mua vàng miếng tại SJC đã đứng kín lối đi. Ảnh: Trần Chung

Hiện nay, với việc chuyển sang cơ chế cấp phép cho doanh nghiệp (vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng) và ngân hàng thương mại (vốn 50.000 tỷ đồng), nhiều đơn vị sẽ được tham gia sản xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Việc xóa cơ chế độc quyền trên dự kiến sẽ gia tăng nhập khẩu nguyên liệu và mở rộng nguồn cung, từ đó, có thể giúp thu hẹp khoảng cách giá trong nước so với quốc tế. Nguồn cung ổn định sẽ hạn chế đầu cơ, giảm buôn lậu và tăng niềm tin thị trường.

“Thị trường vàng sẽ cạnh tranh hơn với đa dạng thương hiệu vàng miếng, thúc đẩy đổi mới và hiệu quả, tương tự mô hình ở Thái Lan. Ở đó, hệ thống mua bán rộng rãi, giá vàng tiêu dùng phản ánh khá sát giá quốc tế. Đây cũng là một trong những thị trường vàng lớn nhất châu Á, tiêu thụ vàng miếng và vàng thỏi ở mức cao”, thành viên Đại học RMIT dẫn chứng.

Ngoài ra, quy định giao dịch vàng trên 20 triệu đồng phải qua tài khoản ngân hàng sẽ tăng tính minh bạch, giảm tình trạng rửa tiền và gian lận thuế.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, trong ngắn hạn, nguồn cung vàng có thể tạm thời thiếu hụt do doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị hồ sơ và chờ cấp phép. Theo quy định, Ngân hàng Nhà nước có tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ để xem xét, đồng thời vẫn kiểm soát chặt thị trường.

Về giá, chính sách mới có thể góp phần hạ nhiệt giá vàng trong nước, nhưng chưa thể ngay lập tức. Giá vàng còn phụ thuộc nhiều yếu tố, như xu hướng tăng của giá vàng thế giới do lạm phát toàn cầu. Nhu cầu trú ẩn có thể vẫn giữ giá vàng trong nước neo cao.

“Giá vàng lập đỉnh sau thời điểm ngày 26/8 - ngay khi chính sách mới ban hành, phản ánh tâm lý chờ đợi. Tuy nhiên, về dài hạn, giá sẽ ổn định hơn. Để chính sách sớm phát huy hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước cần can thiệp kịp thời, chẳng hạn như bán vàng dự trữ và giám sát hạn ngạch nhập khẩu.

Về tổng thể, chính sách sẽ góp phần kéo giảm giá vàng nội địa một cách tương đối, nhưng cần kết hợp kiểm soát lạm phát để đạt kết quả tối ưu”, TS Nguyễn Tuấn Anh lưu ý.