Anh Lê Đình Duy (33 tuổi, quê An Giang) và chị Wunnisa Sodwilai (tên thường gọi là Nan, 33 tuổi, quốc tịch Thái Lan) mang đến chương trình Vợ chồng son câu chuyện tình yêu thú vị.

Cặp đôi quen biết năm 2018 khi cùng làm việc tại một khách sạn ở Phú Quốc. Cùng chung sở thích tập gym nên họ có cơ duyên gặp gỡ tại phòng tập. Từ cái nhìn đầu tiên, Duy đã “trúng tiếng sét ái tình” với cô gái Thái Lan.

Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng anh vẫn tìm cách kết nối với cô gái này. Anh quan sát kỹ lưỡng, sau đó lên kế hoạch cẩn thận cho việc theo đuổi.

Thay vì rủ người thương đi ăn, uống cà phê, anh lại rủ Nan đi chùa. Anh cố gắng học tiếng Anh để giao tiếp thuận tiện hơn, sau đó mới tìm cách thuyết phục cô học tiếng Việt.

Về phía mình, Nan ấn tượng với sự thân thiện, nhiệt tình của Duy. Anh sẵn sàng "làm xe ôm" cho Nan suốt một thời gian, dẫn cô đi tập gym, đi chùa.

“Để cua được bạn này, tôi cũng 'trầy da tróc vảy'. Nan qua đây với tâm lý để đi làm chứ không phải yêu đương nên rất khó chinh phục, trong khi tôi lại quá yêu cô ấy.

Tôi tỏ tình và bị từ chối 3 lần. Sau mỗi lần bị từ chối, tôi đều lấy lại tinh thần để tiếp tục theo đuổi”, Duy kể.

Nan thừa nhận, cô cảm động trước tình cảm của chàng trai Việt nhưng lại luôn dặn lòng không được trao gửi trái tim. Cô sợ nếu yêu sai người sẽ đau khổ.

Bày tỏ tình cảm lần thứ 4, Duy đã thành công. Hôm ấy, cả hai đi chợ đêm. Đường quá đông, sợ bạn gái bị lạc, anh đã chủ động nắm tay. Nan không từ chối cái nắm tay đó và từ khoảnh khắc này, cô ngầm xác nhận chuyện hẹn hò.

Tuy vậy, sóng gió lúc này mới bắt đầu. Cặp đôi trải qua quá trình đấu tranh tâm lý dữ dội. Nan vẫn đắn đo về quyết định yêu chàng trai Việt Nam vì khoảng cách địa lý... Trong khi đó, Duy lại mặc cảm về hoàn cảnh của mình.

Một ngày, anh chở bạn gái về phòng trọ, rồi ôm lấy cô mà khóc. Anh nhận ra, với điều kiện hiện tại, mình không thể đem lại hạnh phúc và cuộc sống đủ đầy cho cô gái này.

Nào ngờ, chính khoảnh khắc ấy đã giúp Nan nhận ra mình yêu chàng trai Việt tha thiết. Cô gạt bỏ mọi băn khoăn, một lòng một dạ với bạn trai.

“Tôi quyết tâm phấn đấu, tìm mọi cách kiếm tiền để lo cho tương lai của hai đứa”, anh chia sẻ.

Anh nghỉ việc ở khách sạn, chuyển sang làm sáng tạo nội dung để có thêm thu nhập. Chuyện làm ăn thuận lợi, anh có thêm tự tin khi nghĩ về hạnh phúc của hai người.

Tuy nhiên, thời điểm dịch COVID1-19 bùng nổ, Nan buộc phải về nước. Cặp đôi bước vào quãng thời gian yêu xa.

“Nan nói về nước 1 năm rồi sẽ trở lại Việt Nam. Nhưng tôi sợ lắm, sợ mất cô ấy. Tôi biết, bằng giá nào mình cũng phải sang Thái Lan tìm bạn gái.

Tôi lên kế hoạch trước nửa năm, dành dụm tiền để có thể sang đó. Tuy nhiên, số tiền tôi tiết kiệm được là không đủ. Mẹ tôi thấy vậy, vét hết tiền trong nhà đưa cho tôi sang gặp bạn gái”, anh Duy kể.

Sang đến nơi, anh phải ở khách sạn cách ly suốt 14 ngày mới được gặp Nan. Giây phút gặp lại nhau, họ vỡ òa trong nước mắt.

Ngay sau đó, anh theo Nan về nhà ra mắt. Mẹ của Nan cả buổi không trò chuyện, cũng không nhìn mặt anh nhưng sau đó lại lén nói với con gái: “Con để Duy ở nhà trọ thì chuyện ăn uống làm thế nào? Con gọi Duy về nhà ở đi”. Và thế là, Duy đã có 11 tháng làm “rể hờ” của nhà Nan.

Trong thời gian đó, anh chủ động làm mọi thứ, từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà. Sự chăm chỉ, nhiệt tình của anh đã chiếm được thiện cảm của mẹ vợ tương lai.

“Đến một ngày, mẹ Nan cười và trò chuyện với tôi. Lúc này, tôi biết mình đã được đón nhận nên mạnh dạn xin cưới”, anh Duy kể.

Cặp đôi tổ chức một đám cưới ấm cúng tại Thái Lan vào đầu năm 2022. Anh Duy hạnh phúc khi cuối cùng đã cưới được cô gái mình yêu làm vợ và có một cuộc hôn nhân ngọt ngào.

Anh Duy thừa nhận: “Tôi quá yêu vợ nên không thấy vợ có tật xấu gì”. Về phía mình, Nan cũng rất yêu thương và trân trọng người chồng Việt.

Cuối chương trình, anh gửi lời cảm ơn đến bà ngoại và mẹ của vợ vì đã chăm sóc anh trong suốt 11 tháng ở Thái Lan cũng như đã tin tưởng gả cô con gái xinh đẹp, hiền thảo cho anh.