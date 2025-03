Sau 4 giờ truy xét, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát của Công an TPHCM và Bộ Công an đã bao vây khu vực rừng cây um tùm ngoại ô TPHCM, phục kích bắt gọn băng nhóm tội phạm nguy hiểm, giải cứu an toàn doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 10 tỷ đồng.