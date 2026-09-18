Chiều 18/9, TAND TP Đồng Nai tuyên án đối với 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên liên quan các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐXX tuyên án đối với 42 bị cáo trong vụ làm sai lệch kết luận giám định. Ảnh: A.X

Theo HĐXX, bị cáo Bùi Thế Hùng (65 tuổi), cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giai đoạn 2016-4/2022, bị tuyên phạt tổng cộng 19 năm 6 tháng tù về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Văn Hùng (55 tuổi), cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giai đoạn từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2024, bị tuyên phạt 18 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Trần Văn Thành (61 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, bị tuyên phạt 4 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, các cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa như Nguyễn Thành Công nhận mức án 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Tý 4 năm tù. Nhóm trưởng, phó khoa gồm Nguyễn Văn Trọng bị tuyên 14 năm tù, Nguyễn Thành Quang 15 năm 6 tháng tù, Lý Thị Hoài Nam 8 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù giam tùy theo tính chất, mức độ phạm tội.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: A.X

Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo đều nhận thức rõ hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ, cũng như việc ban hành kết luận giám định sai sự thật là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện vì động cơ vụ lợi.

Kết luận giám định pháp y tâm thần là căn cứ quan trọng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Việc làm sai lệch kết quả giám định có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm hoặc gây oan sai trong hoạt động tố tụng.

HĐXX xác định các bị cáo đã lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, cố ý làm sai lệch hồ sơ, đưa ra kết luận giám định theo hướng có lợi cho người được trưng cầu nhằm thu lợi bất chính.

Theo HĐXX, bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng và Trần Văn Thành là những người đứng đầu đơn vị, giữ vai trò chủ tịch hội đồng giám định hoặc trực tiếp nhận tiền để ký ban hành các kết luận giám định nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.