Nghệ An:

Ngày 13/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bàn Văn Vỹ (30 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 16/10/2025, chị L.T.K. (vợ Vỹ) nhập viện tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và sinh đôi hai bé gái bằng phương pháp mổ. Sau đó, mẹ con chị K. được chuyển về phòng 304, Khoa Sơ sinh để chăm sóc.

Sáng 23/10/2025, do sức khỏe của một trong hai bé yếu nên được chuyển cấp cứu. Sau khi làm thủ tục cho con, chị K. quay lại phòng chăm bé còn lại, đồng thời bảo Vỹ ra ngoài nghỉ ngơi.

Khi ra hành lang, Vỹ gặp bà L.T.D. (dì của vợ) đang bật khóc vì thương cháu. Dù Vỹ gặng hỏi nguyên do nhưng bà D. không trả lời. Lúc này, Vỹ vô cớ suy đoán chị D. bị các y bác sĩ mắng nên sinh ra bức xúc.

Bị cáo Bàn Văn Vỹ tại phiên tòa. Ảnh: T.H

Trở lại phòng bệnh, thấy vợ đang ôm con còn chị N.T.N. (nhân viên y tế) đang chăm sóc hai bé sinh đôi khác, Vỹ cho rằng mình là người dân tộc nên bị coi thường, không được quan tâm chu đáo như các bệnh nhân khác.

Trong lúc bức xúc, Vỹ vơ lấy con dao gọt hoa quả để ở tủ trong phòng rồi bất ngờ xông vào tấn công chị N. khiến con dao bị gãy.

Thấy vậy, những người trong phòng hoảng sợ, bỏ chạy. Chưa dừng lại, Vỹ lao đến giường bế một bé sơ sinh giơ lên cao rồi tiến về phía cửa sổ, la hét: "Tao giết, tao giết hết".

Rất may, hai người phụ nữ có mặt trong phòng đã giằng lại đứa trẻ từ tay Vỹ và kịp thời trao cho một điều dưỡng viên đưa ra ngoài an toàn. Gã đàn ông này tiếp tục dùng dao đâm vào vùng vai, cổ của một trong hai người vừa giằng cháu bé.

Khi bà P.T.T. chạy lại giường bế cháu, Vỹ dùng dao đâm vào người nạn nhân.

Chưa chịu dừng lại, Vỹ lấy thêm con dao thứ hai, tiến sang phòng trực điều dưỡng đâm tiếp 2 nữ nhân viên y tế khác. Đối tượng chỉ dừng tay khi bảo vệ bệnh viện kịp thời có mặt khuyên can và khống chế. Sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường bắt giữ Vỹ.

Kết quả giám định tổn thương cơ thể cho thấy, 5 bị hại bị thương tích từ 0,1-40%. Các nạn nhân may mắn thoát chết nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời. Cơ quan chức năng cũng kết luận, trước, trong và sau khi gây án, Bàn Văn Vỹ hoàn toàn không mắc bệnh tâm thần, đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Vỹ liên tục bật khóc nấc khiến lời khai bị ngắt quãng. Phân trần về hành vi tội lỗi của mình, bị cáo cho rằng bản thân hành động hoàn toàn xuất phát từ tình thương, sự lo lắng thái quá dành cho vợ con, dẫn đến mất kiểm soát lý trí.

Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bàn Văn Vỹ 15 năm tù về tội Giết người.