Hơn một tháng qua, xem trên báo đài thấy cảnh hàng trăm chiếc xe ngập nước rồi các xưởng dịch vụ làm việc không xuể. Nhiều xe ngập nước bị hư hỏng nặng với chi phí sửa chữa tốn kém.

Một chiếc xe sang bị ngập nước trong trận ngập lụt ở Thái Nguyên đầu tháng 10/2025. Ảnh: Thạch Thảo

Tôi đang có ý định mua một chiếc xe cũ vì tài chính hạn hẹp nhưng thấy tình trạng xe như thế này khiến tôi khá lo lắng, không biết liệu có bị mua phải xe ngập nước hay không?

Làm sao để tránh mua phải xe bị ngập nước khi người bán thì không bao giờ nói ra điều đó? Kính nhờ độc giả và những người có kinh nghiệm tư vấn giúp tôi về vấn đề này. Tôi xin cảm ơn!

Độc giả Lâm Vĩnh Hào (Thủ Đức, TPHCM)

