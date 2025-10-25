Trước tiên, DPF (Diesel Particulate Filter) là cụm từ viết tắt của bộ lọc hạt diesel. Đây là một thành phần bắt buộc trong hệ thống xả của hầu hết các xe động cơ diesel hiện đại, có nhiệm vụ giữ lại muội than và hạt bụi độc hại trước khi chúng thoát ra ngoài không khí nhằm đảm bảo xe tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải ngày càng nghiêm ngặt (như Euro 5, Euro 6).

Bộ lọc hạt diesel (DPF) là trang bị bắt buộc phải có trên xe động cơ diesel để giảm phát thải khí độc hại, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Ảnh: Jalopnik

Tuy nhiên, bộ lọc này không thể chứa muội than vô hạn. Khi động cơ hoạt động và đạt đến một nhiệt độ đủ cao (thường trên 600 độ C), DPF sẽ tự động thực hiện một quá trình gọi là "tái tạo" bằng cách tự đốt cháy lượng muội than tích tụ, biến chúng thành tro và làm sạch bộ lọc.

Xử lý thế nào khi đèn DPF bật sáng?

Khi đèn DPF bật sáng trên bảng đồng hồ, điều này không nhằm mục đích báo một lỗi cụ thể nào mà chỉ cho biết bộ lọc hạt diesel đang không thể tự tái tạo, thường là do bị tắc nghẽn quá mức.

Lúc này, chiếc xe cần bạn "giúp đỡ" để tự làm sạch. Trước tiên, bạn hãy đọc sổ tay hướng dẫn sử dụng xe để biết thông tin chính xác nhất. Sau đó, đảm bảo xe còn đủ nhiên liệu và lái xe ở vòng tua cao hơn bình thường trong khoảng 10–20 phút.

Ví dụ, Volkswagen khuyến nghị giữ vòng tua 1.800–2.500 vòng/phút trong ít nhất 15 phút. Nếu xe số tự động, tài xế hãy chuyển sang chế độ Sport để duy trì vòng tua cao hơn.

Nút DPF trên xe động cơ diesel. Ảnh: Practicalmotoring

Nếu xe được trang bị nút DPF, công việc của bạn rất đơn giản là kiếm một không gian thoáng, nổ máy, đưa cần số về N, kéo phanh tay, không đạp ga, nhấn và giữ nút DPF vài giây. Khi bắt đầu đốt muội than, bạn có thể nhận biết bằng cách vòng quay của động cơ sẽ tăng cao. Thời gian đốt khoảng 5 phút hoặc hơn tùy thuộc độ tắc nghẽn của bộ lọc.

Cách này giúp nhiệt độ khí thải tăng lên, kích hoạt quá trình đốt muội than và bộ lọc DPF sẽ tự làm sạch. Nếu thành công, bộ lọc DPF sẽ tự làm sạch và đèn cảnh báo sẽ tắt.

Tuy nhiên, nếu sau khi thử mà đèn DPF vẫn sáng, hãy dừng việc cố gắng lái xe. Việc tiếp tục chạy không chỉ không hiệu quả mà còn có thể gây hư hỏng ngược lại cho hệ thống xả, cảm biến, turbo tăng áp hoặc thậm chí là động cơ. Hãy gọi cứu hộ để đưa xe đến một xưởng sửa chữa uy tín.

Đèn DPF không gây nguy hiểm ngay lập tức nhưng nếu bỏ qua, nhiều bộ phận khác của xe sẽ bị hỏng hóc, kéo theo chi phí sữa chữa đắt đỏ. Ảnh: Spanner Box

Tại đây, kỹ thuật viên có thể tiến hành tái sinh cưỡng bức bằng cách sử dụng máy chuyên dụng để tăng nhiệt độ DPF lên rất cao, giúp đốt cháy lượng muội còn sót lại. Đây thường là giải pháp hiệu quả nhất nếu DPF bị tắc ở mức độ trung bình.

Nhưng nếu bộ lọc DPF bị tắc nghẽn nghiêm trọng hoặc đã tái sinh cưỡng bức nhiều lần, các kỹ thuật viên sẽ buộc phải vệ sinh DPF bằng dung dịch chuyên dụng giúp hòa tan và loại bỏ lớp muội than, tro bám cứng bên trong lõi lọc.

Nếu DPF đã hỏng nặng, thay thế là giải pháp cuối cùng. Đây là điều không ai muốn bởi chi phí thay mới thường dao động từ 30-40 triệu đồng cho các dòng xe phổ thông và có thể lên tới hơn 100 triệu đồng cho các dòng xe cao cấp.

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh": Cách kéo dài tuổi thọ của DPF

Rõ ràng việc thay thế bộ lọc DPF là khoản chi không hề nhỏ, vì vậy phòng ngừa tắc nghẽn DPF ngay từ đầu luôn là lựa chọn khôn ngoan và tiết kiệm nhất. Để tránh gặp phải rắc rối với đèn DPF, các chuyên gia sửa chữa ô tô khuyến cáo:

- Nếu chủ yếu lái xe trong thành phố, các chủ xe động cơ diesel hãy cố gắng ít nhất 1-2 tuần/lần cho xe chạy trên đường cao tốc với tốc độ ổn định (60-80 km/h) ở vòng tua máy khoảng 1.500-3.000 vòng/phút trong thời gian tối thiểu 20 phút, dùng nhiên liệu diesel chất lượng cao, không để xe chạy quá tải và tuân thủ lịch bảo dưỡng, thay dầu nhớt đúng loại (loại dành cho động cơ diesel có DPF, thường là "Low SAPS").

Tóm lại, khi đèn DPF bật sáng, đừng bỏ qua hay lái tiếp như không có gì. Một vài phút chú ý có thể giúp bạn tránh được hóa đơn sửa chữa lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. Giữ cho bộ lọc hạt diesel (DPF) hoạt động hiệu quả không chỉ giúp xe vận hành êm hơn mà còn là trách nhiệm bảo vệ môi trường và bảo vệ chính ví tiền của bạn.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!