Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, thời gian qua, TP Hà Nội đang triển khai nhiều dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông, xây dựng 7 cầu vượt sông Hồng. Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Tuy nhiên, lợi dụng quá trình giải phóng mặt bằng tại một số dự án, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và một số đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các đối tượng này cố tình bóp méo bản chất sự việc, thổi phồng khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đồng thời quy chụp trách nhiệm, bịa đặt thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mục đích nhằm gây hoang mang trong dư luận, kích động khiếu kiện, tụ tập đông người, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông tin xuyên tạc, sai sự thật về công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đáng chú ý, các thông tin xuyên tạc, sai sự thật được phát tán mạnh trên không gian mạng dưới dạng bài viết, video, hình ảnh cắt ghép và bình luận mang tính quy chụp, gây hoang mang dư luận và chia rẽ người dân với chính quyền.

Thực tế cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng tại Hà Nội được triển khai công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xây dựng trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đều được chính quyền các cấp chủ động đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Khi có ý kiến, kiến nghị liên quan đến quyền lợi chính đáng, người dân cần phản ánh qua các kênh thông tin chính thống của chính quyền, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng các vấn đề xã hội để xuyên tạc, kích động, nói xấu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.