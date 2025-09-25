Ngày 25/9, TAND TPHCM (cơ sở 1, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Giang (34 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) 15 năm tù và Trần Thị Thúy Kiều (35 tuổi, trú tỉnh An Giang) 13 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Lê Công Giang và Trần Thị Thúy Kiều tại tòa. Ảnh: Q.H

Theo hồ sơ vụ án, Giang và Kiều tham gia đường dây tội phạm xuyên biên giới, do một đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) cầm đầu, chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng của nhiều bị hại tại TPHCM, Cần Thơ và Bình Phước cũ.

Tháng 1/2024, cả hai sang Campuchia làm thuê cho tổ chức này. Nhóm tội phạm sử dụng mạng xã hội dụ dỗ người dân tham gia “xử lý đơn hàng trực tuyến” với chiết khấu từ 5-8%.

Trong đó, Giang dùng tài khoản Facebook giả để lôi kéo nạn nhân, đồng thời mở nhiều tài khoản ngân hàng cho tổ chức thuê với giá 500 USD/tài khoản. Giang được trả lương 800 USD/tháng và hưởng thêm 1-3% số tiền chiếm đoạt.

Kiều giữ vai trò phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo và báo cáo cho đối tượng cầm đầu, nhận lương 1.200 USD/tháng.

Ngày 29/3/2024, khi được giao nhiệm vụ về Việt Nam rút tiền, cả hai bị bắt giữ do tài khoản đã bị phong tỏa.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3 đến tháng 4/2024, Giang và Kiều cùng đồng bọn thực hiện 4 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa tội phạm chung. Do đó đã tuyên phạt mức án như trên.

Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo bồi thường hơn 6 tỷ đồng cho các bị hại (sau khi đã trừ phần tiền thu hồi).