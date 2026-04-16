Hơn 1 tuần nữa ngày 25/4/2026 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra live-concert Vé về thanh xuân, Cẩm Ly và Lam Trường đã có những buổi tập luyện cùng Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và ban nhạc của nhạc sĩ Thanh Bình.

Lam Trường và Cẩm Ly trong buổi tập với dàn nhạc.

Ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ, nếu dùng 3 từ để nói về chương trình “Vé về thanh xuân” thì đó là “ký ức đẹp”. Trong khi đó, Lam Trường rất thích bài hát Người cùng cảnh ngộ. Đây cũng là một trong những ca khúc đầu tiên anh song ca với Cẩm Ly vào năm 1996, tính tới nay đã tròn 30 năm.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Bao nhiêu hình ảnh của những ngày đầu tiên ấy ùa về làm Trường rất xúc động vì ca khúc này có những giai điệu vui nhộn và dễ thương. Trường tin rằng bài hát này sẽ đem lại không khí vui tươi và sôi động cho công chúng trong đêm diễn”.

Lam Trường selfie trong buổi tập.

Theo sắp xếp của Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh bộ ba Lam Trường - Khắc Việt và Quốc Thiên sẽ hoà giọng cùng nhau. Ngoài ra Khắc Việt và Quốc Thiên sẽ hát bài hit của Lam Trường.

Lam Trường cho biết với chương trình Vé về thanh xuân, điều đầu tiên anh cảm thấy là “hoài niệm” với bao nhiêu hình ảnh, ký ức âm nhạc năm xưa tràn về. Cảm xúc tiếp theo là “sự rung động” với cảm xúc chân thật về âm nhạc.

“Thanh xuân là tuổi trẻ của Trường đi trên con đường âm nhạc của mình, đồng hành cùng khán giả yêu thương. Từ những ngày đầu Trường hát với chương trình Mưa bụi, sau đó là Làn sóng xanh và các chương trình, giải thưởng lớn như Mai Vàng, Duyên dáng Việt Nam... bao nhiêu ký ức ùa về và Trường nghĩ rằng đó là tuổi thanh xuân của mình”, anh xúc động chia sẻ.

Lam Trường là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của làn sóng nhạc trẻ Việt Nam những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Nam ca sĩ sinh năm 1974 tạo chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt với phong cách và giọng ca ấn tượng. Bản hit Tình thôi xót xa năm 1997 đã đưa tên tuổi Lam Trường vụt sáng thành sao hạng A và thống trị bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh trong một thời gian kỷ lục.

Thời kỳ hoàng kim, Lam Trường liên tiếp sở hữu những bản hit quốc dân như: Mưa phi trường, Gót hồng, Cho bạn cho tôi, Tình đơn phương... Lam Trường chính là người tiên phong trong việc thực hiện các MV ca nhạc được đầu tư bài bản về cốt truyện và hình ảnh tại Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo của V-Pop thập niên 1990.

Cũng như Lam Trường, Cẩm Ly là giọng ca nữ nổi bật của thập niên 1990 và có sự kết hợp cực kỳ thành công với Đan Trường. Cặp đôi Cẩm Ly - Đan Trường đã tạo nên hàng loạt bản hit như: Nếu phôi pha ngày mai, Tuyết hồng, Chim trắng mồ côi... Cẩm Ly là ca sĩ hiếm hoi thành công rực rỡ ở cả hai dòng nhạc trẻ và trữ tình.

Ngoài Cẩm Ly và Lam Trường, Vé về thanh xuân còn có sự góp mặt của Mỹ Linh, Phương Thanh, ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa) và những giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như: Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Nguyễn Trần Trung Quân và Quốc Thiên - giọng hát nam nổi bật hiện nay.

Trong chương trình, các bản hit đình đám nhiều thập kỷ qua sẽ được phối khí và dàn dựng với concept sân khấu hiện đại. Ngoài các ca khúc gắn liền với các nghệ sĩ, họ sẽ có những màn kết hợp chưa từng có trước đây. Nhiều tiết mục sẽ được thể hiện dưới dạng song ca giữa hai thế hệ, “mashup” các bản hit của nhiều thời kỳ hoặc kết hợp giữa những phong cách âm nhạc khác nhau tạo nên sự mới mẻ cho khán giả. Các ca khúc gắn với ký ức của thế hệ 8X, 9X sẽ được làm mới theo nhiều phong cách khác nhau như: Pop, R&B, Chill, Synthwave hay Acoustic.

Vé về thanh xuân do Hoàng Công Cường làm Tổng đạo diễn bên cạnh nhà sản xuất Võ Văn Tâm. BTC hứa hẹn chương trình được đầu tư quy mô lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu hiện đại. Không gian biểu diễn được xây dựng theo ý tưởng như một “cỗ máy ký ức”, nơi các lớp hình ảnh LED, visual kể chuyện và hiệu ứng ánh sáng được kết hợp nhằm dẫn dắt khán giả đi qua nhiều giai đoạn âm nhạc khác nhau.

Lam Trường trong buổi tập với ban nhạc trước show diễn:

Đỗ Lê

Ảnh, clip: BTC