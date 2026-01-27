Chiều 27/1, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức công bố chương trình nghệ thuật Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 với chủ đề “Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ”. Chương trình mở cửa tự do, chính thức diễn ra vào 20h ngày 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 được xây dựng trên sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản với chủ đề “Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ", quy tụ các nghệ sĩ: Lam Trường, Trúc Nhân, ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, buitruonglinh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, cùng sao nhí Ali Thục Phương (vai Tú hồi nhỏ trong phim Cách em 1 milimet)... và MC Thanh Thanh Huyền.

Lam Trường và Phương Ly.

Tại buổi lễ công bố chương trình, nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định: “Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 tiếp nối thành công của sự kiện năm 2025, đồng thời được nâng tầm cả về quy mô, nội dung nghệ thuật và thông điệp truyền tải.

Thông qua sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản, chương trình không chỉ mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới".

Ông Minh cũng hứa hẹn đây là hoà nhạc khán giả chưa từng thấy trước đây.

Diễn viên "Cách em 1 milimet" Ali Thục Phương tự hào khi được góp mặt trong Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026.

Theo ông Đặng Lê Minh Trí - Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn chương trình, Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 được dàn dựng như một trải nghiệm nghệ thuật tổng thể, nơi âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và không gian di sản của Hà Nội cùng tham gia kể chuyện. Điểm khác biệt của chương trình năm nay nằm ở việc lần đầu tiên một hệ thống công nghệ trình diễn quy mô lớn, phức hợp và có tính chuyển động cao được triển khai ngay tại sân khấu phía trước mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 được cấu trúc thành 3 chương với các chất liệu âm nhạc cổ điển, dân gian, đương đại và hiện đại, dẫn dắt khán giả từ chiều sâu của truyền thống và niềm tin đến vẻ đẹp tươi mới, trẻ trung và khép lại bằng tinh thần rực rỡ, lạc quan, đại diện cho một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

Quân A.P cũng góp mặt trong chương trình.

Cổng đăng ký vé trực tuyến mở lúc 10h ngày 28/1. Khán giả đăng ký vé Fanzone thành công qua nền tảng trực tuyến sẽ đổi vé (vòng tay) trực tiếp tại Báo Nhân Dân từ 8h-14h ngày 30/1. Chương trình sẽ được livestream trên nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân, Hanoi International Light Festival và các kênh mạng xã hội khác.