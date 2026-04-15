Lamine Yamal liên tục chinh phục những kỷ lục kể từ khi ra mắt chuyên nghiệp, và điều đó một lần nữa xuất hiện trong trận lượt về tứ kết Champions League với Atletico Madrid.

Ở Metropolitano, ngôi sao số 10 của Barcelona chỉ cần 3 phút và 52 giây để ghi bàn vào lưới thủ môn Juan Musso.

Yamal ghi bàn ngay ở phút thứ 4. Ảnh: MD

Bàn thắng đến từ pha chủ động pressing của chính Lamine Yamal, trước khi được Ferran Torres kiến tạo và anh thực hiện cú đá mũi giày chân trái tinh tế đưa bóng đi chìm qua chân Musso.

Đây là bàn thắng thứ 6 của Lamine Yamal ở Champions League 2025/26 – trong trận đấu thứ 150 của anh với Barca tính trên mọi mặt trận. Anh là cầu thủ trẻ nhất của Barca đạt cột mốc này.

Ngoài ra, Yamal còn có 4 pha kiến tạo ở sân chơi danh giá nhất bóng đá châu Âu. Như vậy, anh tham gia vào 10 bàn thắng tại Champions League mùa này.

Lamine Yamal chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất góp công vào ít nhất 10 bàn thắng trong một mùa giải Champions League – khi mới 18 tuổi và 275 ngày.

Kỷ lục cũ thuộc về Erling Haaland, được thiết lập mùa 2019/20, thời điểm anh chuyển từ Red Bull Salzburg sang Borussia Dortmund - ở tuổi 19 và 212 ngày.

Khi ấy, tiền đạo người Na Uy – hiện đang khoác áo Man City – trực tiếp ghi 10 bàn và có 1 kiến tạo.

Pha mở tỷ số của Yamal cũng là bàn thắng sớm nhất mà Barca ghi được trên sân khách trong giai đoạn knock-out Champions League.

Trước đó, bàn thắng sớm nhất của Barca được Bojan ghi vào lưới Schalke năm 2008 và Luke Shaw đá phản trận gặp MU năm 2019 – đều ở phút 12 và tại tứ kết.

Cho đến nay, Lamine Yamal ghi dấu ấn vào 40 bàn thắng trên mọi mặt trận với Barca – 23 bàn và 17 kiến tạo, sau 44 trận. Anh vượt qua kỷ lục 39 bàn của chính mình mùa trước (18 bàn, 21 kiến tạo trong 55 trận).

Tuy nhiên, dấu ấn Lamine Yamal là chưa đủ. Barca thắng 2-1 (chung cuộc thua 2-3), vẫn phải nhìn Atletico giành vé vào bán kết.