Rạng sáng 15/4, Barcelona hành quân đến sân Atletico Madrid ở tứ kết lượt về Champions League 2025/26 với quyết tâm lội ngược dòng. Đội bóng xứ Catalan khởi đầu đầy ấn tượng khi Lamine Yamal tận dụng sai lầm hàng thủ, mở tỷ số ngay phút thứ 4.

Hưng phấn dâng cao, Barcelona tiếp tục áp đảo và nhân đôi cách biệt ở phút 24 nhờ pha lập công của Ferran Torres sau đường kiến tạo của Dani Olmo. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick cân bằng tổng tỷ số, đẩy Atletico vào thế khó.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 31 khi Ademola Lookman ghi bàn rút ngắn còn 1-2. Bàn thắng này không chỉ giúp đội chủ nhà lấy lại tinh thần mà còn tái lập lợi thế sau hai lượt trận.

Hiệp hai diễn ra căng thẳng. Barca tưởng như đã nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 55 nhưng VAR từ chối bàn thắng của Torres vì việt vị. Đến phút 79, Eric Garcia nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Barca rơi vào thế thiếu người trong giai đoạn quyết định.

Dù nỗ lực dồn ép trong thời gian còn lại, các cơ hội của Lewandowski hay Araujo đều không thể chuyển hóa thành bàn. Chung cuộc, Barcelona thắng 2-1 nhưng bị loại với tổng tỷ số 2-3, trong khi Atletico giành vé vào bán kết.

Ở trận cùng giờ, PSG đánh bại Liverpool 2-0 ngay tại Anfield nhờ cú đúp của Dembele, qua đó vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 4-0.

Đối thủ của gã nhà giàu nước Pháp ở vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất châu Âu mùa này là đội thắng ở cặp đấu giữa Arsenal và Sporting CP. Trong khi đó, Atletico chờ đội thắng chung cuộc giữa Real Madrid và Bayern Munich.