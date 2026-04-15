Barcelona thắng Atletico 2-1 lượt về nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 2-3, trong trận cầu kịch tính và đầy tiếc nuối. Trong khi đó, PSG loại Liverpool nhờ màn tỏa sáng của Dembele với cú đúp.
Nguồn ảnh: Uefa, FCB
Kỷ lục mới ở Champions League vừa được Lamine Yamal thiết lập, nhưng Barca vẫn phải ngậm ngùi nhìn Atletico lấy vé bán kết.
Cú đúp đẳng cấp của Ousmane Dembele giúp PSG đánh bại Liverpool 2-0 ngay tại Anfield, qua đó giành vé vào bán kết Champions League với tổng tỷ số chung cuộc 4-0.
