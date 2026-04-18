Coventry City chính thức giành quyền trở lại Premier League sau 25 năm chờ đợi, khi cầm hòa Blackburn Rovers 1-1 ở vòng 43 Championship 2025/26.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Frank Lampard có 86 điểm, bỏ xa đội xếp thứ ba tới 13 điểm và sớm hoàn thành mục tiêu thăng hạng.

Coventry thăng hạng Premier League sau 25 năm - Ảnh: CLB

Trận đấu diễn ra đầy cảm xúc khi Coventry bị dẫn trước đầu hiệp hai bởi bàn thắng của Ryoya Morishita. Tuy nhiên, trong thời khắc quan trọng, Bobby Thomas đã tỏa sáng với pha đánh đầu gỡ hòa ở phút 84, mang về tấm vé quý giá cho đội bóng.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ và người hâm mộ Coventry vỡ òa trong niềm vui. Không ít CĐV đã rơi nước mắt sau hành trình dài đầy biến động.

Dưới sự dẫn dắt của Lampard, Coventry không chỉ thăng hạng mà còn đứng trước cơ hội giành chức vô địch Championship khi đang hơn đội nhì bảng Ipswich Town tới 11 điểm.

Lampard làm nên lịch sử cùng Coventry City - Ảnh: CLB, Premier League

Ít ai ngờ đội bóng từng rơi xuống League Two năm 2017 lại có thể trở lại mạnh mẽ như vậy. Từ khi được doanh nhân Doug King tiếp quản, Coventry dần hồi sinh, từng vào chung kết play-off và tiến sâu tại FA Cup.

Sự trở lại Premier League lần này đánh dấu bước ngoặt lớn, mở ra chương mới cho Coventry dưới thời Lampard, với mục tiêu trụ vững ở sân chơi khắc nghiệt nhất nước Anh.