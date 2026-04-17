Garnacho đang trải qua mùa giải đầu tiên khó khăn tại Stamford Bridge, sau thương vụ đình đám trị giá 40 triệu bảng hồi hè.

Tiền đạo cánh 21 tuổi đá chính 21/51 trận của Chelsea và từng có 77 lần xuất trận từ đầu trong hai mùa giải cuối khoác áo Quỷ đỏ.

Garnacho gây thất vọng trong màu áo Chelsea - Ảnh: Alamy

Garnacho ghi 8 bàn thắng cho màu áo xanh từ đầu mùa và có 4 pha kiến tạo, hầu hết là trong các trận đá cúp. Còn ở sân chơi Ngoại hạng, anh mới duy nhất một lần lập công.

Tân HLV Liam Rosenior bày tỏ sự lo ngại về Garnacho nên chỉ xếp anh đá chính 4 trận ở Premier League từ đầu năm 2026.

Pedro Neto là cầu thủ thường xuyên được Rosenior ưu tiên lựa chọn, trong bối cảnh một tài năng trẻ khác là Jamie Gittens nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo.

Hè 2025, Garnacho muốn gia nhập The Blues đến nỗi, người đại diện của anh đã đến thăm thú sân Stamford Bridge và đàm phán bí mật từ vài tháng trước khi anh dứt áo rời MU.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Garnacho bày tỏ sự hối tiếc về một số hành vi chưa chuẩn mực của mình trong giai đoạn cuối phục vụ Quỷ đỏ.

Anh chia sẻ trên Premier League Productions: "Trong nửa năm qua, tôi không chơi tốt như trước đây từng khoác áo MU. Thế nên, tôi phải làm quen với băng ghế dự bị.

Điều đó không hẳn tệ, bởi tôi mới chỉ ngoài 20 tuổi. Tuy nhiên, trong đầu tôi cứ nghĩ mình phải được ra sân ở mọi trận đấu. Có lẽ lỗi thuộc về tôi và bản thân đã làm một số việc xấu ảnh hưởng đến hình ảnh.

Tôi không có gì để chê trách MU cả, bất kỳ ai ở CLB hay đồng đội cũ của mình. Có những khoảnh khắc thay đổi và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi không hề hối tiếc."