Ngày 23/7, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).

Theo đó, Phái bộ MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi là một trong các Phái bộ vũ trang của Liên hợp quốc. Việc triển khai Tổ công tác số 6 đến Phái bộ MINUSCA là lần đầu tiên Bộ Công an triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ có vũ trang. Việc này góp phần khẳng định năng lực của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời rút ra những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết cho việc chuẩn bị và triển khai Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 trên thực địa.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 6 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi Lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc cử 6 sĩ quan của Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA; kéo dài thời gian công tác cho các sĩ quan Tổ công tác số 3 đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (Abyei) và Tổ công tác số 4 đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định cho các sĩ quan Tổ công tác số 6 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi. 6 sĩ quan được cử sang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA lần này gồm: Trung tá Nguyễn Quyên Chinh, Trung tá Bùi Thị Hiền, Thiếu tá Phạm Minh Đạt, Thiếu tá Tô Ngọc Anh, Đại úy Bùi Thị Đăng Hà và Đại úy Bùi Mạnh Tiến.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Phái bộ MINUSCA là phái bộ mới, phái bộ vũ trang đầu tiên Bộ Công an triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, do đó các sĩ quan cần xác định đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là trách nhiệm của người sĩ quan Công an nhân dân được lựa chọn đại diện cho hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Thay mặt Tổ công tác số 6, Trung tá Nguyễn Quyên Chinh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bộ Công an

Thay mặt Tổ công tác số 6, Trung tá Nguyễn Quyên Chinh nhấn mạnh, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của mỗi cá nhân trong tổ công tác, đồng thời khẳng định các thành viên tổ công tác sẽ nhanh chóng thích nghi với điều kiện, hoàn cảnh làm việc, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ do Liên hợp quốc phân công, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin tưởng, giao phó.