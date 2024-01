Những ngày này, Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (Bộ Công an) đang chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Đây là đơn vị Cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam (Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bộ Công an) cho biết, tiếp nối những thành công, sự đánh giá cao của Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế với các sỹ quan Công an gìn giữ hòa bình của Việt Nam, Bộ Công an triển khai đơn vị Cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình.

"Theo quy định của Liên Hợp Quốc, các quốc gia sẽ cử Cảnh sát gìn giữ hòa bình tham gia với 3 nội dung gồm: Sỹ quan cá nhân; đội Cảnh sát đặc biệt và đội Cảnh sát vũ trang", Thượng tá Nguyễn Văn Nam cho biết.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nam, nhiệm vụ của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là đảm bảo, tăng cường an ninh cho khu vực triển khai phái bộ; đảm bảo an ninh cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc và đảm bảo an ninh trật tự cho cảnh sát nước sở tại, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân nước sở tại và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người.

Các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát gìn giữ hòa bình luyện tập trên thao trường.

"Để triển khai một đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình có vũ trang thì phải tuân theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc với các tiêu chí đánh giá rất khắt khe", Thượng tá Nguyễn Văn Nam thông tin.

Các sỹ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, trình độ hiểu biết về pháp luật quốc tế và đặc biệt là trình độ kỹ thuật nghiệp vụ tác chiến vì các sỹ quan phải hoạt động ở trong môi trường rất khó khăn. Mặc dù đây là môi trường hậu xung đột nhưng các sỹ quan luôn phải sẵn sàng để đảm bảo an ninh, an toàn trong mọi tình huống.

"Dù phải đối mặt với vất vả, khó khăn nhưng với lòng tự hào của người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam, chúng tôi quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng Cảnh sát của chúng ta đã có những tổ số 1, 2 được Liên Hợp Quốc lựa chọn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc; Phái bộ Nam Sudan được cơ quan cảnh sát quốc tế, phái bộ đánh giá rất cao.

Tiếp theo đây, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 sẽ cố gắng triển khai để đáp ứng theo chuẩn của Liên Hợp Quốc. Khi chúng ta triển khai đơn vị này sẽ tạo nên hình ảnh thân thiện của đất nước Việt Nam, đồng thời được nhiều nước biết đến với vai trò đóng góp ngày càng tốt vào việc đảm bảo hòa bình và an ninh trên thế giới", Thượng tá Nguyễn Văn Nam cho biết.

Sỹ quan Công an gìn giữ hòa bình luyện tập bảo vệ trụ sở Liên Hợp Quốc tại các phái bộ.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam khẳng định, tinh thần của các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị là dù ở đâu cũng luôn tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Đơn vị sẽ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương là phát huy vai trò của một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, thúc đẩy triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; tăng cường an ninh và các điều kiện tốt nhất để duy trì an ninh trật tự tại các phái bộ khi đơn vị được triển khai", Thượng tá Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.