Sau khi được cấp đất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk đã vỡ òa niềm vui, bởi trong thời gian tới không còn phải sống trong những căn nhà tạm bợ.

Ngày 23/10, UBND xã Phú Xuân tổ chức bốc thăm cấp đất ở đợt 1 cho 12 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở theo Đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Chị H'ring Kbuôr bốc thăm nhận đất. Ảnh: Hải Dương

Có mặt từ rất sớm để tham dự lễ bốc thăm, chị H'ring Kbuôr (SN 1989, người dân tộc Ê Đê) chia sẻ, chị lập gia đình năm 2012. Từ đó đến nay, cả 4 thành viên trong gia đình chị vẫn phải sinh sống trong căn nhà tạm dựng trên mảnh đất mượn của ông bà nội.

Cầm trên tay phiếu rút thăm, chị H'ring Kbuôr vui mừng cho biết, ngay từ khi nghe tin gia đình nằm trong diện được cấp đất và hỗ trợ làm nhà, cả nhà chị đã như vỡ òa cảm xúc. Mấy ngày nay, mọi người cứ hồi hộp ngóng chờ đến ngày bốc thăm để chính thức sở hữu mảnh đất đứng tên hai vợ chồng.

"Vợ chồng tôi chưa từng nghĩ có ngày được sở hữu một căn nhà riêng cho cả gia đình sinh sống. Chúng tôi xin cảm ơn Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ những hộ gia đình như chúng tôi. Đây sẽ là động lực lớn để vợ chồng nỗ lực lao động, phát triển kinh tế và sớm vươn lên thoát nghèo," chị H'ring bày tỏ.

Anh Sùng A Phành vui mừng vì lần đầu được sở hữu đất ở. Ảnh: Hải Dương

Tương tự, anh Sùng A Phành (SN 1996, người dân tộc Mông) cho biết, anh lấy vợ từ năm 2011, đến nay hai vợ chồng đã có 4 người con nhưng vẫn chưa có đất làm nhà, còn đất sản xuất cũng phải mượn của ông bà nội để canh tác.

Gia đình anh Phành thuộc diện hộ nghèo từ lâu. Sau khi được cấp đất làm nhà, vợ chồng anh sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình để nuôi con cái ăn học đầy đủ.

Phát biểu tại buổi lễ bốc thăm, bà Nông Thị Thu - Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân cho biết, việc cấp đất làm nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân địa phương.

"Chúng tôi mong rằng sau khi được nhận đất, bà con nhân dân sẽ tiếp tục phấn đấu làm ăn, phát triển kinh tế để nhanh chóng vươn lên thoát nghèo", bà Thu bày tỏ.

Bà Nông Thị Thu mong muốn các hộ gia đình sau khi nhận đất sẽ nỗ lực lao động để sớm vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hải Dương

Theo kế hoạch, sau khi bốc thăm đợt 1, UBND xã Phú Xuân sẽ tiếp tục rà soát các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đủ điều kiện để tiến hành giao đất ở và đất sản xuất.

Bên cạnh đó, địa phương này cũng đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để giao đất cho 67 hộ đủ điều kiện (đang sử dụng đất) vào cuối tháng 10/2026. Công tác giao đất cho các hộ đủ điều kiện còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trong tháng 11 và tháng 12 nhằm bảo đảm hoàn thành đúng chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.