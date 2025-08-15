“BrandID – Công dân số với tên miền id.vn” là cuộc thi do Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC phối hợp cùng Sở KH&CN Lâm Đồng, Đại học Đà Lạt, Đại học Yersin Đà Lạt và P.A Việt Nam tổ chức, với đối tượng tham gia đến từ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Là một hoạt động triển khai “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “⋅vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024 - 2025”, cuộc thi hướng tới mục tiêu phổ cập tên miền quốc gia “.vn” cho cá nhân, tổ chức trên toàn quốc, đặc biệt là khuyến khích giới trẻ xây dựng thương hiệu số uy tín, an toàn và đậm bản sắc Việt trên môi trường Internet.

Thí sinh dự vòng chung kết “BrandID - Công dân số với tên miền id.vn" thuyết trình giới thiệu về tác phẩm của mình.

Ông Đỗ Quang Trung, Trưởng Chi nhánh VNNIC tại TP.HCM cho hay, qua các cuộc thi như “BrandID - Công dân số với tên miền id.vn", VNNIC mong muốn thế hệ trẻ ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc sở hữu thương hiệu số cá nhân gắn với tên miền quốc gia “.vn”, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập tên miền quốc gia “.vn” và nâng tầm giá trị thương hiệu quốc gia trên Internet.

“Điểm đặc biệt của cuộc thi là yêu cầu thí sinh sử dụng tên miền “id.vn” cho website dự thi. Đây là bước đi chiến lược, góp phần hình thành thói quen sở hữu định danh số quốc gia, củng cố niềm tin và lan tỏa thông điệp ‘Một cá nhân - một bản sắc số - mang quốc hiệu Việt Nam trên không gian mạng’”, ông Đỗ Quang Trung chia sẻ.

Có cùng quan điểm, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Nhâm cho rằng, cuộc thi “BrandID – Công dân số với tên miền id.vn” không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là hoạt động thiết thực trong chiến lược xây dựng công dân số Việt Nam – những người chủ động, sáng tạo, biết khai thác công cụ số để phát triển bản thân, khởi nghiệp và lan tỏa giá trị Việt ra thế giới.

Theo ban tổ chức, sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hàng trăm bài dự thi từ sinh viên, thanh niên, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và ngày 13/8 vừa qua, 12 thí sinh xuất sắc nhất đã tranh tài tại vòng chung kết “BrandID – Công dân số với tên miền id.vn”, trải qua phần thi thuyết trình – bảo vệ ý tưởng, thể hiện khả năng sáng tạo, định hướng phát triển và ứng dụng thực tế của website.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Đào Thị Ngọc (Đại học Yersin Đà Lạt) đã giành giải Đặc biệt của cuộc thi, với website “Bảo tồn và phát triển sản phẩm của dân tộc Cơ Ho”, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và bảo tồn văn hóa.

Giải Nhất cuộc thi thuộc về sinh viên Vũ Tuấn Anh, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, với website “Blog – Xây dựng thương hiệu cá nhân”.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Tuấn Anh, sinh viên Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, với trang web "Blog - Xây dựng thương hiệu cá nhân".

Ngoài giải Đặc biệt và giải Nhất, Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Triển vọng và 11 giải Khuyến khích cho các dự án tiềm năng của các bạn trẻ.

Thông tin với phóng viên VietNamNet, sinh viên Đào Thị Ngọc, người vừa giành được giải Đặc biệt cuộc thi “BrandID – Công dân số với tên miền id.vn”cho biết, dự án xây dựng website “Bảo tồn và phát triển sản phẩm của dân tộc Cơ Ho” dự kiến được triển khai theo 3 giai đoạn: Khởi đầu - Giới thiệu và Lưu trữ văn hóa; Kể chuyện và tăng tương tác; kêu gọi cộng đồng và Kết nối.

Trong đó, giai đoạn 1 tập trung vào việc đặt nền móng cho dự án, bước đầu giới thiệu dự án với cộng đồng và bắt đầu quá trình lưu trữ văn hóa, thông qua các hoạt động như xây dựng trang web, thu thập và số hóa các tư liệu văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Ho, đặc biệt là các hoa văn, kỹ thuật dệt và những câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm.

Sinh viên Đào Thị Ngọc (Đại học Yersin Đà Lạt) giới thiệu website “Bảo tồn và phát triển sản phẩm của dân tộc Cơ Ho”, tác phẩm đạt giải Đặc biệt của cuộc thi.

Với giai đoạn 2, sau khi đã có nền tảng và kho tư liệu ban đầu, dự án sẽ tập trung vào việc tạo sự kết nối cảm xúc với người dùng. Cụ thể, trang web sẽ chia sẻ những câu chuyện cá nhân của các nghệ nhân dân tộc Cơ Ho, những câu chuyện về việc nghề dệt được truyền lại qua các thế hệ, và giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm như là hiện thân của văn hóa. Giai đoạn này cũng tập trung vào việc tăng cường tương tác để thu hút công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Ở giai đoạn cuối cùng, để biến sự quan tâm của người dùng thành hành động thiết thực, dự án sẽ kêu gọi sự ủng hộ và đồng hành từ cộng đồng. Người dùng có thể tham gia vào việc bảo tồn di sản này. Trang web sẽ tạo ra một cầu nối văn hóa, kết nối nghệ nhân với cộng đồng hiện đại, và giúp cộng đồng hiểu rõ cách thức họ có thể tạo ra tác động tích cực”, sinh viên Đào Thị Ngọc thông tin.

Chia sẻ thêm về những kỳ vọng sau khi cuộc thi “BrandID – Công dân số với tên miền id.vn” khép lại, đại diện VNNIC cho hay, với những ý tưởng sáng tạo, mang tính ứng dụng cao từ cuộc thi này, Trung tâm dự định sẽ tiếp tục mở rộng mô hình ra nhiều địa phương, đưa tên miền quốc gia “.vn” đến gần hơn với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

"Đây không chỉ là bước đi cụ thể trong lộ trình thực hiện Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “⋅vn”, mà còn truyền đi thông điệp: Trong kỷ nguyên số, mỗi công dân Việt Nam đều có thể và cần phải hiện diện trực tuyến bằng thương hiệu số của chính mình – gắn liền với tên miền “.vn”, gắn liền với bản sắc và chủ quyền quốc gia trên Internet”, đại diện VNNIC nhấn mạnh.