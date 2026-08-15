Sáng 15/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) chủ trì tổ chức triển khai thí điểm mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh”. Trạm này hoạt động 24/7, được đặt tại khu vực số 89 Đinh Tiên Hoàng (ven hồ Hoàn Kiếm) và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C06, cho biết Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” là một trong những mô hình thuộc Hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích, hướng tới ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ người dân thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.

Trạm Cảnh sát thông minh được đặt thí điểm ở số 89 Đinh Tiên Hoàng (ven hồ Hoàn Kiếm). Ảnh: C06

Ở giai đoạn thí điểm, Trạm Cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính: trình báo, phản ánh (an ninh trật tự, trật tự đô thị, tình trạng “chặt chém” khi mua hàng...); cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật.

Ví dụ, người dân khi gặp tình trạng bị ép giá khi mua sắm quanh các điểm du lịch có thể dùng căn cước hoặc hộ chiếu để đăng nhập và sử dụng tính năng trình báo, phản ánh của Trạm Cảnh sát thông minh.

Trong cabin, người phản ánh có thể sử dụng giọng nói để hệ thống ứng dụng AI phân tích và ghi nhận nội dung. Sau đó, trạm tự động phân loại và chuyển thông tin phản ánh đến đơn vị công an phụ trách.

Đáng chú ý, trong quá trình gửi thông tin phản ánh, người dân có thể gửi kèm clip, hình ảnh làm căn cứ, giúp cơ quan công an xử lý nhanh chóng, chính xác.

Thông tin sau đó được ghi nhận trên hệ thống xử lý trình báo, phản ánh của Bộ Công an và chuyển tới đơn vị công an có trách nhiệm để tiếp nhận, giải quyết. Từ đây, cơ quan chức năng chủ động liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân.

Người dân trải nghiệm Trạm Cảnh sát thông minh. Ảnh: C06

Đối với du khách trong và ngoài nước, Trạm Cảnh sát thông minh còn cung cấp tính năng SOS, giúp hỗ trợ khẩn cấp để người dân nhanh chóng liên hệ với công an cơ sở.

“Khả năng hỗ trợ du khách nước ngoài bằng hệ thống đa ngôn ngữ còn góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”, lãnh đạo Cục C06 nhấn mạnh.

Đơn vị chủ trì đánh giá, Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận, ghi nhận, chuyển xử lý, hỗ trợ người dân và cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Cũng theo Cục C06, Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số này. Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm nhiều dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.