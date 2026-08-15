Sự xuất hiện của lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh trở thành điểm nhấn trong chương trình “81 mùa bình yên”, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh chuẩn bị di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động kỵ binh đang cưỡi chiến mã thu hút sự chú ý của người dân, du khách.

Đội hình Cảnh sát cơ động kỵ binh tiến vào khu vực hồ Gươm, tạo nên hình ảnh ấn tượng trong chương trình “81 mùa bình yên”.

Chương trình nghệ thuật chính luận “81 mùa bình yên” chính thức diễn ra tối 15/8. Chương trình được Công an TP Hà Nội phối hợp với Nhà hát Kịch Hà Nội và Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2026), 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.