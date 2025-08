VNPT khai trương tuyến cáp đất liền VSTN – tuyến cáp đầu tiên kết nối trực tiếp từ Việt Nam đến Singapore hoàn toàn qua hạ tầng đất liền. Ảnh: PV

Tuyến cáp VSTN có tổng chiều dài khoảng 3.900 km, đi qua 5 quốc gia: Việt Nam – Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore. Tuyến cáp này được xây dựng hoàn toàn trên đất liền và kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật của VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế hàng đầu khu vực như: IDC Telehouse (Thailand), MY01 Cyberjaya, Equinix JH01 Johor Bahru (Malaysia), Equinix và Global Switch (Singapore).

Với tuyến cáp quang VSTN này, Việt Nam không còn bị phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến cáp biển.

Việc VNPT trực tiếp kiểm soát toàn tuyến từ Việt Nam đến Singapore, từ điểm đầu đến điểm cuối, không chỉ đảm bảo khả năng vận hành độc lập mà còn giúp xử lý nhanh các tình huống sự cố. Trong bối cảnh các sự cố cáp biển liên tục xảy ra và kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Internet và kết nối quốc tế, VSTN đóng vai trò như một tuyến dự phòng trọng yếu, bổ sung chiến lược cho các tuyến cáp biển hiện có, gia tăng tính ổn định, chủ động và an toàn cho hạ tầng viễn thông quốc gia.

VSTN sử dụng thiết bị truyền dẫn DWDM ghép bước sóng hiện đại – một trong những công nghệ tối tân nhất hiện nay. Mỗi bước sóng có thể truyền tải dung lượng tối thiểu 300 Gbps; tổng dung lượng thiết kế toàn tuyến lên đến 4 Tbps và có thể dễ dàng nâng cấp lên 12 Tbps hoặc hơn. Điều này giúp VSTN không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng cho những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.

Tuyến cáp VSTN được xây dựng hoàn toàn trên đất liền và kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật của VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế hàng đầu khu vực như: IDC Telehouse (Thailand), MY01 Cyberjaya, Equinix JH01 Johor Bahru (Malaysia), Equinix và Global Switch (Singapore).

VSTN không chỉ là một bước tiến kỹ thuật mà còn là một bước đi chiến lược, giúp Việt Nam thoát khỏi thế bị động, tiến tới làm chủ hoàn toàn hạ tầng viễn thông quốc gia, bảo vệ an ninh dữ liệu, đảm bảo lưu lượng thông tin được truyền dẫn một cách thông suốt và an toàn trong mọi tình huống.

Phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Hạ tầng viễn thông Việt Nam đang trở thành hạ tầng số, hạ tầng của nền kinh tế. Do đó, sự an toàn và bền vững của hạ tầng số là vô cùng quan trọng. Muốn đạt được điều đó, cần có nhiều tuyến cáp quang biển đi theo nhiều hướng khác nhau, đặc biệt cần có tuyến cáp quang đất liền – loại cáp có khả năng khôi phục rất nhanh.

“Tuyến cáp quang quốc tế đầu tiên của Việt Nam – TDH – được xây dựng từ năm 1996, tức đã 29 năm, nhưng đó là tuyến cáp mà Việt Nam chỉ là đối tác tham gia. Gần 30 năm qua, chúng ta chưa từng có tuyến cáp quốc tế nào do người Việt Nam làm chủ đầu tư 100%. Tập đoàn VNPT, với tinh thần tiến công, đã triển khai rất nhanh tuyến cáp quang quốc tế đất liền – tuyến đầu tiên do người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 100%. Tôi hy vọng các nhà mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều tuyến cáp quang quốc tế do Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tôi xin chúc mừng VNPT khai trương tuyến cáp quang đầu tiên kết nối quốc tế qua nhiều nước ASEAN – đây là hình ảnh sinh động về một ASEAN, một ASEAN số. Chúc cho hạ tầng số Việt Nam có băng thông siêu rộng, dung lượng siêu lớn, phổ cập, thông minh, công nghệ mở, an toàn, bền vững và xanh,” Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Tại sự kiện, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT cho biết, 6 năm trước, năm 2009, VNPT lần đầu tiên tham gia tuyến cáp quang biển đầu tiên – tuyến AAG với dung lượng 220 Gbps – là một trong những tuyến cáp quang biển đầu tiên của Việt Nam. Năm 2009 và 2012, VNPT chính thức vận hành 2 hệ thống vệ tinh Vinasat-1 và Vinasat-2 phục vụ cho nhu cầu dân dụng trong nước, quốc tế và phục vụ an ninh quốc phòng của đất nước.

Đến nay, VNPT sở hữu và tham gia khai thác hệ thống hạ tầng truyền dẫn quốc tế với 5 tuyến cáp quang biển trọng yếu như AAG, APG, AAE-1… và gần đây nhất là SJC-2, nâng tổng dung lượng khai thác lên tới gần 36 Terabit/giây. Chính nhờ hệ thống hạ tầng này, VNPT được đánh giá là một trong những đơn vị có năng lực hạ tầng truyền dẫn toàn diện tại Việt Nam và trong khu vực.

Tuyến cáp VSTN có tổng chiều dài khoảng 3.900 km, đi qua 5 quốc gia: Việt Nam – Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Quang Liêm cũng chia sẻ rằng thực tế vận hành trong những năm gần đây cho thấy việc khai thác các tuyến cáp hiện nay cần phải được cải thiện và tính toán lại. Từ năm 2022 đến nay, hệ thống cáp biển đã trải qua gần 40 sự cố, trung bình hơn 10 sự cố mỗi năm.

Đặc biệt, có những thời điểm 4/5 tuyến cáp biển quốc tế kết nối Việt Nam đồng loạt gặp sự cố, gây suy giảm nghiêm trọng lưu lượng quốc tế. Có thời điểm, VNPT bị mất hơn 73% dung lượng quốc tế. Thậm chí, lúc đỉnh điểm nhất, dung lượng truyền dẫn quốc tế của VNPT chỉ còn gần 2 Tbps trên tổng số 8,8 Tbps. Song song đó, việc khắc phục sự cố cáp biển vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khiến thời gian xử lý kéo dài hơn mong đợi. Trong 2 - 3 năm gần đây, thời gian khắc phục sự cố kéo dài từ 2 - 3 tháng; cá biệt có trường hợp xử lý tuyến cáp AAG vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 kéo dài tới 12 tháng.

Ông Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh: Với việc đưa tuyến cáp VSTN vào vận hành, VNPT không chỉ bổ sung một tuyến truyền dẫn mới mà còn khẳng định chắc chắn rằng người Việt hoàn toàn có thể làm chủ hạ tầng công nghệ phức tạp, an toàn và hiện đại bậc nhất.