Thông tin tại buổi họp báo chiều 30/3 tại Hà Nội, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết, sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ ngày 11-13/4 tại Quảng Ninh, với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.

Theo Ban tổ chức, liên hoan năm nay diễn ra trong bối cảnh báo chí đang chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là xu hướng sáp nhập truyền hình, phát triển các tổ hợp truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ. Phát thanh cũng đứng trước yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi số để thích ứng với công chúng hiện đại.

Ông Phạm Mạnh Hùng thông tin về Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.

Điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu tiên liên hoan tổ chức hội thảo quốc tế về podcast, đồng thời đưa thể loại này vào nội dung thi chính thức. Ban giám khảo Tiểu ban podcast có sự tham gia của hai chuyên gia quốc tế uy tín là Andrew William Ronald Davies, Trưởng ban Phát thanh của Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương và Justine Anne Kelly, Quản lý Trung tâm ABC Audio Studio (Australia).

Ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số đang mở ra không gian sáng tạo mới cho báo chí âm thanh. Ban tổ chức kỳ vọng liên hoan không chỉ tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của podcast và các định dạng nội dung mới, giúp phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng.

Đáng chú ý, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất podcast lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu về quy mô, tầm ảnh hưởng và tính chuyên nghiệp.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Sự kiện nhằm tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, đồng thời là diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Năm nay, liên hoan thu hút sự tham gia của 34 cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên cả nước, cùng các đơn vị thuộc VOV, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân và nhiều đơn vị sản xuất nội dung âm thanh số.

Theo nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, công tác chuẩn bị cho liên hoan đến nay đã cơ bản hoàn tất. Từ ngày 9-12/4, Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm chung khảo các tác phẩm dự thi.

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ khai mạc gắn với chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra tại Quảng trường 30/10, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Sân khấu được thiết kế với sức chứa khoảng 50.000 khán giả, hứa hẹn trở thành điểm nhấn đặc biệt của liên hoan.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào tối 13/4.