Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tổ chức chính trị – xã hội, bộ, ngành trung ương, địa phương cùng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo Quốc hội và các bộ, ngành dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ ba năm 2025. Ảnh: DV

Giải báo chí năm nay là mùa thứ ba liên tiếp được tổ chức, với bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Sau một năm phát động, Ban tổ chức nhận được 1.866 tác phẩm dự Giải báo chí và 481 bài dự thi tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam.

Hội đồng chung khảo, gồm các nhà báo, chuyên gia và nhà khoa học, chấm điểm độc lập qua nhiều vòng và chọn 45 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 15 giải Khuyến khích và 12 giải Chuyên đề, với tổng giá trị 525 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Giải báo chí năm nay tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; cùng Nghị quyết 19 khóa XIII và Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam.

Ông nhấn mạnh các tác phẩm dự thi phản ánh rõ sự chuyển mình của nông nghiệp, nông thôn và quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, phù hợp chủ đề “Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn”.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Lương Quốc Đoàn trao chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các tác giả đoạt giải A. Ảnh: DV

Ở thể loại báo in và báo điện tử, giải Nhất được trao cho nhóm tác giả Hoàng Văn Chiên – Nguyễn Văn Đức – Phạm Sỹ Công với tác phẩm Bóc đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn (Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt).

Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh (Báo Pháp luật TPHCM) và Má Lủ, cây cà phê, cầy vòi mốc… (Báo Nông nghiệp và Môi trường).

Ba giải Ba gồm Hành trình chuyển đổi xanh của nông nghiệp Thủ đô; Vùng cao Nghệ An bắt nhịp chuyển đổi số; Đồng vốn xanh kiến tạo tương lai nông nghiệp Việt.

Năm giải Khuyến khích và sáu giải Chuyên đề được trao cho các tác phẩm phản ánh đa dạng vấn đề nông nghiệp, nông dân, phát triển xanh và chuyển đổi số.

Ở thể loại truyền hình – phát thanh, giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Vũ Thị Tuyết Mai – Trần Bá Duy – Hồ Hải Huyền – Nguyễn Thị Thanh Tâm với tác phẩm Nảy mầm trên đất mặn (VOV2). Hai giải Nhì gồm ĐBSCL – 50 năm vươn ra biển lớn (PT-TH Vĩnh Long) và Hành tinh nông nghiệp: Những con người hiểu đất (VTV24). Ba giải Ba được trao cho Dự án treo – nút thắt kéo lùi nông thôn mới; Thị trường carbon trong kỷ nguyên mới; Người phố làm nông. Năm giải Khuyến khích và sáu giải Chuyên đề tiếp tục ghi nhận những tác phẩm có đóng góp trong phản ánh thực tiễn, đổi mới tư duy và truyền cảm hứng phát triển nông nghiệp bền vững.

Ở nội dung thi viết tìm hiểu truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, giải Nhất thuộc về GS.TS Phạm Hồng Tung với tác phẩm Nông dân – phẩm chất làm nên lịch sử và tương lai…. Ban tổ chức cũng trao hai giải Nhì, ba giải Ba và năm giải Khuyến khích cho các bài viết có giá trị lịch sử – xã hội, tôn vinh vai trò giai cấp nông dân trong 95 năm hình thành và phát triển.