Japanese Online Test (JOT) là bài thi đánh giá năng lực tiếng Nhật dành cho người học tiếng Nhật không phải là người bản ngữ, được tổ chức theo hình thức thi trên máy tính. Bài thi nằm trong danh sách các kỳ thi được Bộ Tư pháp Nhật Bản chấp nhận để chứng minh năng lực tiếng Nhật khi xét tư cách lưu trú đối với người học tại các cơ sở giáo dục tiếng Nhật theo quy định hiện hành.

Bài thi do GISPA (Hiệp hội phi lợi nhuận xúc tiến hòa nhập xã hội toàn cầu) phát triển nhằm đánh giá toàn diện năng lực sử dụng tiếng Nhật thông qua các kỹ năng Chữ – Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu và Nghe hiểu, phản ánh khả năng sử dụng tiếng Nhật trong học tập, công việc và cuộc sống.

Các cấp độ của bài thi từ JT5 đến JT1 được đánh giá tương ứng với dải trình độ A1–C1 của Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ.

Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, đơn vị được ủy quyền triển khai kỳ thi JOT tại Việt Nam, cho biết kỳ thi sẽ được tổ chức hàng tháng thay vì chỉ giới hạn một vài đợt cố định trong năm. Thí sinh có thể nhận kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi trên máy tính. Chứng chỉ không quy định thời hạn hiệu lực.

Đợt thi đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 13/9 tại Hà Nội và TPHCM, sau đó mở rộng thêm Đà Nẵng.