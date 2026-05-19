Ngày hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 28 - 31/5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM.

Với chủ đề Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn, sự kiện đánh dấu sự xuất hiện của một không gian văn hóa - giáo dục chuyên biệt dành riêng cho sách tranh tại Việt Nam.

Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức.

Theo ban tổ chức, sách tranh không đơn thuần là công cụ hỗ trợ trẻ học ngôn ngữ, mà còn là một hình thức giáo dục nghệ thuật đặc thù, nơi hình ảnh và ngôn ngữ cùng tồn tại để chạm đến thế giới nội tâm của trẻ.

Ngày hội không chỉ hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tri thức, cảm xúc cho thế hệ trẻ mà còn mang theo tầm nhìn quốc tế: Lan tỏa những tác phẩm sách tranh đậm đà văn hóa Việt và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến với độc giả trong nước.

Bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, Trưởng Ban tổ chức cho biết khoảng từ năm 2018 đến nay, thị trường sách tranh Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực với sự xuất hiện ngày càng nhiều tác giả, họa sĩ minh họa và đơn vị xuất bản đầu tư nghiêm túc cho thể loại này.

Tuy nhiên, điều còn thiếu là một không gian kết nối cộng đồng làm nghề cũng như một nền tảng đủ mạnh để giới thiệu sách tranh Việt Nam ra quốc tế.

Một số sách tranh tiêu biểu sẽ được trưng bày trong triển lãm thuộc khuôn khổ lễ hội.

“Trong khi nhiều quốc gia đã xây dựng danh mục giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tại các hội sách quốc tế, hoạt động quảng bá sách tranh nội địa của Việt Nam còn khá khiêm tốn”, bà Quỳnh Hương chia sẻ. Đó cũng là lý do chính để ban tổ chức quyết định thực hiện ngày hội này.

Ngày hội sách tranh thiếu nhi 2026 bao gồm chuỗi hoạt động đa dạng, mang đến cái nhìn toàn diện về tình hình sách tranh hiện nay.

Trong đó, triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ được xem là điểm nhấn để nhìn lại hành trình phát triển 20 năm (2006-2026) của sách tranh nội địa, tôn vinh những tác phẩm đã đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam.

Ngoài ra, sự kiện còn tổ chức khoảng 10-12 tọa đàm, workshop và hoạt động chuyên đề dành cho trẻ em, phụ huynh, giáo viên, họa sĩ, dịch giả, tác giả và những người làm bản quyền.

Ban tổ chức cho rằng sách tranh không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà còn là sự kết hợp giữa văn học và nghệ thuật thị giác, phù hợp với trẻ em hiện đại.

Ảnh: HK, BTC