NXB Kim Đồng vừa ra mắt bộ sách tranh thiếu nhi Một tình bạn, đánh dấu những thể nghiệm mới mẻ của các tác giả, họa sĩ Việt Nam xoay quanh chủ đề tình bạn trong trẻo, nhân văn.

Đây là những ấn phẩm đầu tiên thuộc dự án tủ sách Chữ S diệu kỳ, do NXB Kim Đồng phối hợp cùng ICBC triển khai nhằm thúc đẩy sáng tác sách tranh thiếu nhi của người Việt. 4 cuốn mở màn gồm: Chúng mình là bạn, We are friends, Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ và Hà Nội của tớ.

Chia sẻ với PV VietNamnet, Thanh Tâm - một trong ba tác giả của Chúng mình là bạn cho biết, điểm thú vị của cuốn sách nằm ở cách kể chuyện theo trình tự bảng chữ cái. Thông qua đó, các em nhỏ không chỉ khám phá những lát cắt sinh động của tình bạn mà còn có thể làm quen với chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh. Nhóm tác giả cũng chuẩn bị poster bảng chữ cái tặng kèm, giúp việc đọc và học của trẻ trở nên trực quan, thú vị hơn.

Theo Thanh Tâm, Chúng mình là bạn không chỉ nói về tình bạn giữa hai người mà mở rộng ra nhiều mối quan hệ đa dạng: giữa con người với con người, con người với động vật; giữa những bạn nhỏ đến từ các vùng miền, hoàn cảnh khác nhau, kể cả những người bạn có khiếm khuyết như đi xe lăn hay khiếm thị. Tình bạn trong cuốn sách vì thế hiện lên phong phú, bao dung và giàu tính nhân văn.

Nữ tác giả cho rằng mỗi em nhỏ sẽ có cách riêng để khám phá cuốn sách, có thể tìm thấy chính mình, những cảm xúc quen thuộc hoặc những tình huống đẹp đẽ về tình bạn - có thể đã gặp trong đời sống hoặc sẽ gặp trong tương lai. Thông qua đó, cuốn sách mong muốn gieo vào lòng trẻ sự thấu cảm, cởi mở và trân trọng những khác biệt.