Phim Ngày con còn mẹ xoay quanh cuộc sống ngột ngạt của Mây (Phương Anh Đào) - cô gái luôn thấy tủi thân khi phải sống cùng người mẹ đầy thiên vị là bà Tím (Hồng Đào).

Bà Tím sẵn sàng dốc tiền cho con trai cả là Pháo (Huy Anh) mở công ty, mua xe hơi nhưng lại yêu cầu Mây nghỉ việc ở công ty, sang làm nhân viên cho anh trai. Trong cuộc sống thường nhật, bà Tím dành hết sự cưng chiều cho vợ chồng Pháo và Ly (Nguyên Thảo), coi Mây như người vô hình.

Nỗi tủi thân sâu sắc khiến Mây khóc nghẹn giữa đêm khuya. Cô bùng nổ cảm xúc, xô xát gay gắt với chị dâu - Ly. Kết quả, Mây đứng khóc sau cánh cửa, hỏi bà Tím: "Mẹ không thương con hả mẹ?".

Video giới thiệu phim cũng hé lộ về Lai (Ma Ran Đô) - người bạn trai được Mây dẫn về nhà ra mắt bà Tím. Nhân vật mang đến nhiều mảng hài, xoa dịu cảm giác ngột ngạt của tác phẩm.

Về vai người mẹ thiên vị, nghệ sĩ Hồng Đào thừa nhận: “Tôi có 2 đứa con gái, trong đó có 1 đứa từ nhỏ sức khỏe không tốt, ốm yếu hơn đứa còn lại nên chính tôi cũng thiên vị nhẹ, đôi lúc khiến đứa kia buồn. Làm mẹ, tôi cũng muốn yêu thương và chia sẻ tình yêu ấy đồng đều cho các con chứ. Mong những đứa con sau khi xem phim Ngày con còn mẹ sẽ thấu hiểu mẹ mình hơn, gắn kết với gia đình nhiều hơn”.

Sau 2 năm từ Cô dâu hào môn, Ngày con còn mẹ là bộ phim nhiều cảm xúc và tâm tư nhất của Vũ Ngọc Đãng. Anh làm phim này khai thác khía cạnh tâm lý, nỗi đau của những "đứa con thừa" trong văn hóa Á Đông.

Ở tác phẩm, Vũ Ngọc Đãng hạ "cái tôi" xuống để lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhà sản xuất, dàn diễn viên. Về lý do mất 2 năm mới trở lại điện ảnh, anh cho biết: "Lý do lớn nhất là kịch bản. Ba điều quan trọng làm nên 1 bộ phim thành công là: kịch bản hay, kịch bản hay và kịch bản hay. Để viết trọn vẹn nên Ngày con còn mẹ, tôi đã nhận lời mời của nhà sản xuất rất lâu và mãi sau này mới có 1 kịch bản được tất cả đồng thuận".

Lần đầu tiên làm việc với Hồng Đào và Phương Anh Đào - hai nữ diễn viên mình mến mộ, Vũ Ngọc Đãng tin phải dành cho họ những điều tốt nhất để cả hai thăng hoa trong diễn xuất.

"Tôi không muốn để cơ hội này trôi qua mà không để lại ấn tượng nên phải cố gắng hết mình. Từ lúc quay, tôi đã rất yêu bộ phim; khi dựng xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và thấy yêu bộ phim gấp 10 lần", anh nói.

Khi khai thác đề tài sự thiên vị trong gia đình, Vũ Ngọc Đãng nhận nhiều chia sẻ từ "người thật, việc thật" như chuyện của Hồng Đào và 2 con gái; mối quan hệ giữa Phương Anh Đào, mẹ và em trai; chuyện nhà của diễn viên Nguyên Thảo, Huy Anh.

"Mỗi người cho tôi một góc nhìn rất thú vị về mối quan hệ đặc biệt này. Tôi nghĩ bộ phim rất đời và rất thật, ai cũng hết mình và yêu thương phim khiến tôi rất xúc động", nam đạo diễn chia sẻ.

Phim dự kiến ra rạp ngày 11/11 tới.

Video giới thiệu phim "Ngày con còn mẹ"