Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Lan Phương đóng vai tiểu tam Linh và những tập gần đây nhân vật này đã đẩy độ nóng của phim lên đến đỉnh điểm. Lan Phương với diễn xuất ấn tượng nhận về bão chỉ trích từ khán giả.

Chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối, Lan Phương cho biết vì cô và Phương Oanh hiểu nhân vật của mình nên khi ngồi đối diện nhau, mỗi người đều diễn tốt nhất, vì thế từ việc tập đến quay đều diễn ra rất nhanh.

Nữ diễn viên chia sẻ cô cũng thích cảnh Mỹ Anh cho Linh 5 phút trình bày vì đây giống như cuộc đấu trí của 2 phụ nữ và cảnh quay khá thú vị.

Cảnh phim Lan Phương và Phương Oanh đối chất trong phim.

Lan Phương nói cô vừa vui vừa buồn khi bị cộng đồng mạng réo tên là 'bé ba' bởi đóng đạt khán giả mới ghét như thế. Tuy nhiên, nhiều người lại đánh đồng cô với Linh, từ ghét nhân vật mà ghét lây sang diễn viên thủ vai nên Lan Phương thấy hơi chạnh lòng.

Lan Phương chia sẻ cô và Doãn Quốc Đam kết hợp khá ăn ý ở phim Gió ngang khoảng trời xanh. Nữ diễn viên tiết lộ cảnh Đăng bị dồn vào chân tường và đã lao đến bóp cổ Linh không nằm trong kịch bản mà là hành động bộc phát của Doãn Quốc Đam khiến Lan Phương bất ngờ và sốc thực sự, từ đó giúp cô diễn cảnh tiếp theo chân thực hơn.

Lan Phương tả lại cảnh bị Doãn Quốc Đam bóp cổ ngoài kịch bản.

Lan Phương nói nhân vật Linh của cô vừa đáng thương vừa đáng trách bởi có quá nhiều tổn thương từ thời thơ ấu. Cảnh phim Linh gặp Mỹ Anh lần cuối trong tập 43 sẽ là cảnh thay đổi nhiều về cảm xúc nên cô hy vọng khán giả xem trường đoạn này sẽ nhìn nhận Linh và những người như cô ở một góc độ khác.