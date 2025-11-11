Tập 40 Gió ngang khoảng trời xanh mở màn với cảnh Đăng (Doãn Quốc Đam) xuất hiện trước cửa phòng của Linh (Lan Phương) và sau đó anh nhận cái tát từ Mỹ Anh (Phương Oanh). Tập 40 tiếp tục là chuỗi những cảnh quay nặng tâm lý, đặc biệt là với diễn viên Phương Oanh.

Trích đoạn phim cô sụp đổ vì phát hiện chồng lừa dối mình để tiểu tam đắc thắng hút 76 nghìn lượt thích, 1,4 nghìn bình luận và đạt 3,6 triệu lượt xem trên VTV Giải trí sau 12 giờ đăng tải.

Một lần nữa Phương Oanh nhận lời khen của khán giả vì những cảnh quay chạm tới cảm xúc người xem. Cô diễn tả nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội ấn tượng từ thần thái đến ánh mắt. Hầu hết người xem đều thừa nhận Phương Oanh diễn nhập tâm.

Trong đoạn clip hậu trường vừa được VTV đăng tải có thể thấy 3 diễn viên Doãn Quốc Đam, Phương Oanh và Lan Phương phối hợp ăn ý. Riêng Phương Oanh rất nhập tâm vào nhân vật Mỹ Anh và thực hiện cú tát Doãn Quốc Đam thành công ngay cú quay đầu tiên.

Ngay khi hoàn thành cảnh quay, nữ diễn viên xoa má bạn diễn như lời xin lỗi sau cú tát quá mạnh đến mức tay cô đỏ rát. Doãn Quốc Đam thừa nhận Phương Oanh căn rất chuẩn và vừa tầm tay trong khi nữ diễn viên thừa nhận cô "giả vờ xót thôi nhưng rất sướng".

Trên phim, mâu thuẫn của 3 nhân vật lên đến đỉnh điểm nhưng có thể thấy ở hậu trường cả 3 diễn viên đều vui vẻ và thoải mái khiến cảnh quay trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.