Tập 41 Gió ngang khoảng trời xanh, Đăng (Doãn Quốc Đam) một lần nữa cầu xin Mỹ Anh (Phương Oanh) cho mình một cơ hội và thú tội đã ngoại tình như thế nào trong làn nước mắt. Tuy nhiên, Mỹ Anh rất lạnh lùng và cứng rắn. Cô một lần nữa nén đau thương để trút giận vào chồng, cho Đăng thấy anh đã mắc một sai lầm quá khủng khiếp và phải trả giá.

Phương Oanh có thêm một trường đoạn xuất sắc.

Trích đoạn cuộc đối thoại của 2 vợ chồng trước khi Mỹ Anh rời khỏi nhà hút 111 nghìn lượt thích, 4 nghìn bình luận, hơn 4 triệu lượt xem trên VTV Giải trí sau 12 giờ đăng tải. Một lần nữa, diễn xuất của Phương Oanh lại nhận lời khen của khán giả.

Diễn chạm thật sự, thoại đỉnh; Dứt khoát - sắc bén - bản lĩnh - văn minh; Phương Oanh diễn khiến người xem cảm nhận được nỗi đau của sự phản bội; Tôi đã khóc theo chị đấy, chị Phương Oanh ạ; Oanh diễn quá nhập vai, 1 người đàn bà mạnh mẽ, dứt khoát nhưng bên trong thực sự rất yếu đuối; Xem tập này khóc theo Oanh nhiều quá Oanh ơi, đỉnh cao của cảm xúc luôn; Bản Việt hay hơn bản Trung, Phương Oanh diễn quá xuất sắc... là bình luận của người xem.

Doãn Quốc Đam lau nước mắt cho Phương Oanh ở hậu trường.

Trong clip hậu trường vừa được VTV đăng tải có thể thấy diễn viên Doãn Quốc Đam và Phương Oanh rất thân thiết ở hậu trường. Cả hai cùng bàn luận với nhau cách diễn sao cho "sướng". Kết thúc một góc máy, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam vẫn còn giàn giụa nước mắt. Nam diễn viên thậm chí còn dùng khăn giấy lau nước mắt cho Phương Oanh. Có thể thấy hai diễn viên đã nhập tâm và khóc thật.

Dù là phân cảnh khó và có cảm xúc phức tạp, lời thoại dài nhưng Phương Oanh và Doãn Quốc Đam vô cùng nhập tâm và thậm chí còn không cần nhìn kịch bản. Có thể nói đây là một trong những trường đoạn diễn xuất ăn ý nhất của cả hai trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Trích đoạn phim: