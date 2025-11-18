Trong Lằn ranh tập 13 lên sóng tối nay, 18/11, Triển (Mạnh Trường) chính là người được Chủ tịch Thủy (Phạm Cường) lựa chọn vào vị trí Giám đốc Sở khi ông Thủy đã dành hết lời khen ngợi cấp dưới của mình với Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh). Ông Thuỷ nói chưa thấy yếu điểm nào đáng kể ở Triển và anh là lựa chọn tối ưu nhất.

Trong khi đó, Triển vẫn đang miệt mài đi ‘chạy việc’ cho Phó Bí thư Sách (NSND Trung Anh) – người được cho là "bằng mặt nhưng không bằng lòng" với ông Thủy. Triển tích cực vận động khắp nơi, kể cả sếp cũ của ông Sách để tranh thủ sự ủng hộ bằng cách vẽ đường đi nước bước cho cháu của cựu lãnh đạo tỉnh liên quan việc gỡ rối dự án Trinh Tam.

Ở diễn biến khác, Chấn (Hà Việt Dũng) nằm viện nhưng đột nhiên được hưởng tất cả dịch vụ đắt nhất, tốt nhất mà không rõ lý do. Tới khi Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu (Hồng Diễm) đi hỏi thông tin trở về phòng bệnh của Chấn thì thấy chồng đang gặp tình trạng nguy cấp.

Công an đã lần ra dấu vết của Viên (Doãn Quốc Đam) khi hắn tới mua băng gạc và thuốc tại một nhà thuốc trong lúc chạy trốn nên tìm phương án để vây bắt.

Liệu Viên có bị bắt? Chấn bị hại? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 13 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.