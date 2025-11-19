Trong Lằn ranh tập 14 lên sóng tối nay, 19/11, Vinh (Anh Đức) tới gặp luật sư mà Triển (Mạnh Trường) giới thiệu. Vinh muốn thoát khỏi vụ này, hết bao nhiêu Vinh cũng xuống tiền và trước hết luật sư yêu cầu Vinh tiết lộ điểm yếu của mình khiến Viên (Doãn Quốc Đam) có cớ để tống tiền.

Ở diễn biến khác, chăm chồng trong viện, Thu (Hồng Diễm) lục tìm đồ đạc vô tình phát hiện một phong bì bên trong có một chiếc thẻ đen cài dưới giường bệnh. Thu hỏi chồng thì Chấn (Hà Việt Dũng) trả lời không biết vì không phải của mình. Thu chưa tin lắm về câu trả lời này của chồng nên vội hỏi lại hôm qua có ai đến thăm không?

Sau cuộc nói chuyện với Triển, ông Thân (Tất Bình) gọi ngay Văn (Trọng Trí) vào viện và đốc thúc con trai làm tốt nhiệm vụ cũng như chức trách công việc mình được giao. Nhưng Văn nói ngay với bố những vướng mắc hiện tại trong công việc mà cụ thể là việc cấp sổ hồng cho dự án chung cư Trinh Tam. "Nếu nó đúng quy định, đúng quy trình có phải dây dưa từng ấy năm không? Bây giờ còn phải chờ ông Thuỷ chỉ đạo, con nghĩ không xong ngay được đâu, nhất là thời điểm này. Gan con bằng quả bòng cũng không dám ký", Văn nói.

Ai đã để lại chiếc thẻ đen ở phòng Chấn? Vinh sẽ khai thông tin gì của Viên? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 14 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.