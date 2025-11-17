Trong Lằn ranh tập 12 lên sóng tối nay, 17/11, đội điều tra ngay lập tức đến lấy thông tin của Thiệu (Mạnh Cường) sau khi nhận tin Trinh Tam bị trộm đột nhập. Thiệu nói trung tâm công nghệ thông tin bị cậy cửa, máy chủ bị động vào nhưng không mất mát gì nhưng tất cả các thao tác ở máy bị xoá chứng tỏ trộm là hacker.

Ở diễn biến khác, Lê Chỉnh có cuộc hẹn với Phó Viện trưởng Hằng Thu (Hồng Diễm) để trao đổi thông tin liên quan đến Đông Phong. Lê Chỉnh nói muốn tìm hiểu bản chất của vấn đề thì Thu phải gặp những người có đánh giá khách quan, nhất là không chung lợi ích với Đông Phong. Người này úp mở về một nhân vật mà Hằng Thu cũng biết.

Trong khi đó, khi tới cổng của chung cư Trinh Tam, các điều tra viên chứng kiến cư dân vây kín cổng đang biểu tình đòi sổ hồng, trong đó có người quen của điều tra viên Trần Văn Thành (Phùng Đức Hiếu).

Còn ông Sách (NSND Trung Anh) nói thẳng với Triển (Mạnh Trường): "Ở bàn cờ này cậu còn non lắm. Bây giờ cứ xông lên không phải là khôn. Cành non vươn nhanh quá gặp nắng héo quắt đi". Tuy nhiên, Triển nói muốn thử một lần cho biết xem nước nông sâu thế nào. Ông Sách nói Triển nên lùi lại và tìm chỗ phù hợp, đợi xong sáp nhập rồi tính tiếp. "Chỗ này bây giờ nóng lắm, cậu chen vào không hợp", ông Sách nói.

Người Lê Chỉnh nhắc tới là ai? Triển có nghe theo lời khuyên của ông Sách? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 12 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.