Trong Lằn ranh tập 26 lên sóng tối nay, 5/12, Chấn (Hà Việt Dũng) rất cứng rắn, nói với Thiệu (Mạnh Cường) rằng việc hoàn thuế năm ngoái anh vẫn tuân thủ đúng quy trình nhưng có sai sót là lỗi của mình nên Chấn sẽ báo cáo với lãnh đạo để chịu trách nhiệm. Anh nói: "Đừng ai mang chuyện đó ra để đe doạ tôi". Biết không thể làm gì được Chấn, Thiệu đã dùng đến "liều thuốc" cuối cùng để ép. Đó là đoạn clip một cô gái ngã vào lòng Chấn trong lúc anh say khiến mặt anh biến sắc.

Trong khi đó, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu (Hồng Diễm) vì mắc bệnh nghề nghiệp nên tiếp tục làm không khí vợ chồng căng thẳng. Chấn nói anh cảm thấy quá mệt mỏi vì cứ về nhà là vợ chồng cãi nhau, 3 hôm là 1 cuộc nhỏ, 5 hôm cãi nhau to. Chấn đề nghị vợ chia nhau giờ chẵn lẻ để không chạm mặt nhau cho con gái còn lớn tự nhiên. "Cứ nói chuyện với chồng là lôi lý lẽ với luật pháp ra nghe đau đầu còn hơn uống phải rượu giả", Chấn bức xúc.

Ở diễn biến khác, Triển (Mạnh Trường) hỏi ý kiến Chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) về việc mình nên về đâu làm việc. Ông Thuỷ lập tức đưa ra lời khuyên: "Tới đây triển khai chính quyền 2 cấp, Bí thư phường Đông Lương tôi nghĩ là hợp với cậu. Đây là phường trọng điểm của tỉnh, địa giới mới gần như toàn bộ thành phố. Bí thư phường là cơ cấu tỉnh uỷ viên, thậm chí có thể là thường vụ".

Chấn có chịu xuống nước trước Thiệu? Thu sẽ phản ứng ra sao trước thái độ của chồng? Triển có nghe theo lời khuyên của Chủ tịch Thuỷ? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 26 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.