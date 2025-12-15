Trong Lằn ranh tập 31 lên sóng tối nay, 15/12, ngay khi biết Hoàng Văn Tú - Chánh thanh tra tỉnh định đề bạt Nguyệt (Huyền Sâm) - cô bạn thân của mình làm trưởng đoàn thanh tra dự án Trinh Tam, Triển (Mạnh Trường) như quẳng được nỗi lo đi. Bề ngoài Triển vẫn tỏ ra lo ngại vì sức khoẻ của Nguyệt không đảm bảo do mới ra viện, một mặt Triển phản đối lựa chọn khác ngoài Nguyệt mà Hoàng Văn Tú đề xuất.

Trong khi đó, bà Phước (NSND Ngọc Thư) tiếp tục thay mặt cư dân làm việc với Trinh (Huyền Trang) sau khi nhà sinh hoạt cộng đồng của cư dân đã bị chủ đầu tư yêu cầu sử dụng một cách vô lý. Bà không ngại ‘dằn mặt’ đại diện chủ đầu tư vì biết lý do tắc nghẽn việc cấp sổ hồng đều bắt nguồn từ chủ đầu tư. "Tỉnh sẽ vào cuộc, đương nhiên sẽ có thanh tra, kiểm tra", bà Phước nói rất đanh thép.

Ở diễn biến khác, Thiệu (Mạnh Cường) gặp Chấn (Hà Việt Dũng) ở nhà hàng và ra điều doạ nạt nhưng chồng của Viện phó Viện kiểm sát rất "cứng". Chấn khẳng định sẽ không bao giờ làm trái quy định của pháp luật và nếu muốn hoàn thuế Thiệu hãy làm đúng, nếu không Chấn sẽ không bỏ qua.

Thiệu lập tức doạ sẽ cho Chấn thành "củi khô". Không ngờ cuộc nói chuyện đã được Chấn ghi âm lại. Ngay khi biết Chấn đã có bằng chứng trong tay, Thiệu liền xuống nước, yêu cầu bỏ qua mọi chuyện. Cùng với đó, Thiệu chúc mừng Chấn vì Thu - vợ anh - sắp được quy hoạch vào vị trí quan trọng của tỉnh uỷ nên đề nghị Chấn hãy giữ danh tiếng cho vợ.

Nguyệt sẽ làm trưởng đoàn thanh tra dự án Trinh Tam? Thiệu định làm gì để gây sức ép với Chấn? Chi tiết Lằn ranh tập 31 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.