Trong Lằn ranh tập 30 lên sóng tối nay, 12/12, không thể đùa với những người đứng sau Trinh Tam được, sự vào cuộc rốt ráo của họ đã khiến những ban bệ lãnh đạo của Việt Đông nháo nhác họp bàn các kiểu để tìm cách tháo gỡ.

Triển (Mạnh Trường) được phái đến làm việc với Sở để đốc thúc việc cấp sổ đỏ cho cư dân. Đặc biệt, Chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) cũng chỉ đạo cấp dưới nhanh chóng vào cuộc giải quyết bức xúc của người dân về vụ chung cư Trinh Tam: "Nhanh lên không người dân khiếu kiện vượt cấp, phóng viên báo chí người ta vào cuộc phức tạp lắm".

Ông Trọng (Phú Thăng) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Việt Đông thắc mắc: "Nhưng ký mà vẫn tồn tại những khúc mắc chưa được xử lý dù là nhỏ, tôi e là...". Ông Thuỷ đáp trong sự bực bội: "Nếu thuận lợi đã tháo gỡ từ lâu rồi. Tất cả những khúc mắc tồn tại tôi đưa ra hết nhưng thường trực vẫn quyết. Bây giờ trách nhiệm không nằm trong tay chúng ta nữa". Ông Trọng (Phú Thăng) lập tức hỏi: "Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm?”.

Ông Thủy sẽ trả lời cấp dưới thế nào? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ cấp sổ đỏ cho người dân? Chi tiết Lằn ranh tập 30 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.