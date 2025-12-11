Trong Lằn ranh tập 29 lên sóng tối nay, 11/12, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu (Hồng Diễm) trực tiếp lấy lời khai của Viên (Doãn Quốc Đam) và được biết trong bức tranh mà Chấn (Hà Việt Dũng) - chồng cô mang về từ nhà Đặng Đức có chứa dữ liệu quan trọng cho quá trình điều tra. Vì vậy, Viên đã cố tình đột nhập vào nhà Đặng Đức để lấy bức tranh mà không thành.

Trong khi đó, ông Sách (NSND Trung Anh) trao đổi với Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) về cách xử lý công việc của Chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) dường như còn nhiều vướng mắc. Bí thư Trần Sơn cho rằng có điểm chưa rõ ràng vì dự án Trinh Tam được phê duyệt khi ông Sách còn là Phó Chủ tịch tỉnh Việt Đông, vậy điểm nghẽn ở đâu và vì sao bên uỷ ban vẫn trì hoãn việc cấp sổ?

"Anh Thuỷ thận trọng là có cơ sở. Tôi rất tán thành việc uỷ ban cho rà soát đánh giá lại dự án, nếu còn tồn tại vấn đề gì thì giải quyết, thậm chí xử lý đến cùng. Nhưng sổ hồng của người dân thì phải tiến hành ngay", ông Sách quyết liệt.

Ở diễn biến khác, Trinh (Huyền Trang) - bồ nhí của ông Sách - được sắp xếp đến gặp ông Thuỷ và trong cuộc này có cả sự xuất hiện của Triển (Mạnh Trường). Dường như ông Thuỷ đang bị gây sức ép về việc giải quyết sớm thủ tục cho chung cư Trinh Tam.

Bức tranh treo trong nhà Hằng Thu chứa dữ liệu quan trọng gì trong việc phá án? Chi tiết Lằn ranh tập 29 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.