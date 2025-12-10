Trong Lằn ranh tập 28 lên sóng tối nay, 10/12, Triển (Mạnh Trường) báo cáo với Chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) về việc Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) muốn làm việc với thường trực uỷ ban về công tác cán bộ, quản lý điều hành và kê khai tài sản hàng năm cũng như vụ cấp sổ hồng cho chung cư Trinh Tam. Ông Thủy thắc mắc vì sao cuộc họp lại gộp cả nội dung về chung cư Trinh Tam với công tác cán bộ.

Trong khi đó, ông Sách (NSND Trung Anh) nhận định đây là giai đoạn mà mọi việc diễn biến nhanh nên đã đến lúc ông Thủy phải giải quyết rõ ràng chứ không thể lừng khừng mãi được. Ông Sách nhắc Triển phải chủ động tham mưu giúp ông Thuỷ. Ông Sách cũng động viên Triển và nói quyền lợi các bên phải được đảm bảo, người dân hay doanh nghiệp đều phải được thừa hưởng.

Ở diễn biến khác, Thu (Hồng Diễm) ra thanh toán tiền tạm ứng cho Nguyệt đang nằm phòng cấp cứu thì được thông báo Triển đã làm việc này khiến cô bất ngờ.

Mối quan hệ giữa Triển và Nguyệt là gì? Nội dung cuộc họp với Bí thư Trần Sơn diễn biến ra sao? Chi tiết Lằn ranh tập 28 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.