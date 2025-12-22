Trong Lằn ranh tập 36 lên sóng tối nay, 21/12, Văn (Vương Trọng Trí) bị sếp mắng thậm tệ vì chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ cấp sổ của dự án Trinh Tam. Nhưng đang tầm ‘nước sôi lửa bỏng’ thế này, Văn cũng thẳng thắn đáp lại rằng tuy chậm nhưng mà mình tỉnh bởi cứ phải chờ có kết quả thanh tra đã. "Bố em nói một câu rất đúng, tất cả chỉ là sự khởi đầu thôi. Ông cụ bảo Việt Đông sắp có bão to, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi có nên bay không anh?", Văn nói.

Trong khi đó, Hương (Anh Đào) báo cáo với Thu (Hồng Diễm) báo cáo về quá trình điều tra liên quan cái chết của Đặng Đức có nhiều điểm bất thường. Do vậy, Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Đặng Đức và đã phát hiện có dấu hiệu án mạng ở đây.

Trong khi đó, Nguyệt (Huyền Sâm) nhận tin báo cư dân chung cư Trinh Tam đang biểu tình khi đang ngồi cùng Thu. Vụ việc ngày càng leo thang và clip biểu tình được đăng tràn lan trên mạng để gây sức ép với chính quyền. Ngay lập tức Bí thư Sơn (NSND Trọng Trinh) gọi điện cho ông Sách (NSND Trung Anh) nhưng người nghe máy lại là vợ của phó bí thư (NSƯT Nguyệt Hằng). Bà vừa dập máy thì chồng xuất hiện.

Ông Sách cố né cuộc gọi từ bí thư Sơn? Chi tiết Lằn ranh tập 36 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.