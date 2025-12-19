Trong Lằn ranh tập 35 lên sóng tối nay, 19/12, nhờ Triển (Mạnh Trường) mách nước nên Khắc (Tiến Lộc) biết rõ điểm yếu của Nguyệt (Huyền Sâm). Khắc thẳng thắn nói không ai muốn lật lại những vấn đề cũ của dự án Trinh Tam nên mong có sự đồng thuận của đoàn thanh tra. Thêm vào đó, Khắc cũng không quên nhắc công việc cũng như chuyện liên quan đến sức khoẻ của con gái mình, Nguyệt không thể chần chừ mà phải quyết định sớm.

Còn Triển có vẻ chẳng liên quan đến những rối ren của Trinh Tam và tự tin rằng nếu tập đoàn có làm sao thì trên cao sẽ hứng trước rồi mới tới lượt mình. Chính thái độ bình tĩnh này của Triển khiến Trinh (Huyền Trang) sốt ruột, trách anh đã không bịt đi mà còn khơi chuyện ra.

Triển đáp: "Áp lực từ dân là cái chính quyền luôn sợ nhất. Đằng nào việc kiện tụng của cư dân Trinh Tam cũng loạn lên rồi, ta cứ tranh thủ đẩy mạnh lên luôn để lãnh đạo tỉnh phải giải quyết ngay, tạo áp lực cho công tác thanh tra buộc phải nhanh. Chưa có kết luận thanh tra còn lâu mới cấp được sổ".

Trong khi đó, ông Sách (NSND Trung Anh) muốn Khắc kể hết mọi khúc mắc và sẽ gỡ giúp trong khả năng của mình. Khắc nói: "Em có thể dừng lại được không anh? Em không muốn bị rơi xuống vực". Ông Sách liền đáp: "Chẳng phải cậu đang ở dưới đáy vực rồi sao?"

Nguyệt sẽ quyết định thế nào? Khắc làm gì tiếp theo? Chi tiết Lằn ranh tập 35 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

