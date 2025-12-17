Trong Lằn ranh tập 33 lên sóng tối nay, 17/12, Khắc (Tiến Lộc) đã chủ động gặp chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) để báo cáo những sai phạm có liên quan đến Trinh Tam ngay trong đợt làm việc của thanh tra tỉnh tại tập đoàn. Chủ tịch Thủy rất bực và tuyên bố sẽ trực tiếp chỉ đạo và cương quyết xử lý nghiêm tất cả những bên liên quan bởi ông không thể chấp nhận những vụ việc như vậy làm điểm nghẽn cho sự phát triển chung của tỉnh.

"Chủ tịch nói đúng, tất cả các sai phạm phải được xử lý triệt để", Khắc nói. Ông Thuỷ cho rằng muốn vậy tất cả các cơ quan chức năng phải vào cuộc và Khắc phải báo cáo cụ thể, chỉ ra những sai phạm đúng với bản chất của nó.

Ở diễn biến khác, đoàn thanh tra có buổi làm việc thứ 2 với tập đoàn Trinh Tam và tiếp tục phát hiện sai phạm khi một số hạng mục bị sử dụng sai mục đích. Bên cạnh đó, Nguyệt (Huyền Sâm) phát hiện trong hồ sơ Trinh Tam cung cấp cho đoàn thanh tra thiếu tài liệu về tài chính của hạng mục giải toả đền bù. Trinh (Huyền Trang) - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam cho biết sẽ cho người bổ sung ngay hồ sơ và xin lỗi về sự thiếu sót này. "Tôi e không chỉ là sự thiếu sót đâu", Nguyệt nói.

Biết tình hình có vẻ "căng", Triển (Mạnh Trường) đã phải "điều hướng" để Chánh thanh tra báo cáo tình hình sai phạm ở tập đoàn Trinh Tam với phó bí thư thường trực, cũng là người tình bí mật của Trinh. Triển cho rằng việc báo cáo ông Sách (NSND Trung Anh) là "cấp thiết" vì lãnh đạo đang rất quan tâm đến chuyện này nên trước khi báo cáo bằng văn bản nên báo cáo trực tiếp với phó bí thư thường trực.

Trinh sẽ làm gì để đối phó với đoàn thanh tra? Ông Thủy và Khắc sẽ hành động ra sao? Chi tiết Lằn ranh tập 33 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

