Trong Lằn ranh tập 34 lên sóng tối nay, 18/12, Trinh (Huyền Trang) mang một hộp tiền đến cảm ơn Khắc (Tiến Lộc). Khắc thấy vậy liền nói: "Cảm ơn hay cột trách nhiệm? Tôi không phủ nhận việc trách nhiệm đi đôi với lợi ích nhưng tôi làm không phải vì cô. Và giờ này tôi ngồi ở đây càng không phải vì tiền". Trinh tỏ ra hâm mộ Khắc và nói nếu còn son rỗi thì Huyền (Kim Oanh) không đến lượt.

Trinh nói: "Việc thanh tra lần này, anh giúp cho em cũng là giúp cho mình. Tính em đã nói là làm, em chọn anh vì đơn giản việc này chỉ có anh làm được. Còn về nguồn lực anh không phải lo. Em đã tính cả chi phí để anh xây 1 một tổ ấm. Em hy vọng cơn bĩ cực này sẽ sớm qua thôi".

Trong khi đó, Triển gặp Khắc, nói Trinh Tam đang là vấn đề nóng, việc thanh tra là phải thần tốc nên hối thúc Triển không được chần chừ thêm. Tuy nhiên, Triển đề nghị Khắc hạn chế gặp nhau thời điểm này và cho rằng mọi thứ sẽ sớm trở lại quỹ đạo nên muốn Khắc chịu khó "đứng mũi chịu sào".

Ở diễn biến khác, con của Nguyệt (Huyền Sâm) phải nhập viện. Triển (Mạnh Trường) vào thăm và nói cần phải tiến hành mổ sớm, dù chi phí tốn kém nhưng rồi sẽ đâu vào đấy nên động viên bạn yên tâm. Tuy nhiên, Nguyệt không muốn nhận thêm sự giúp đỡ của Triển lẫn Thu (Hồng Diễm) vì cho rằng lâu nay mình đã là gánh nặng của mọi người mà không biết lấy gì để trả ơn nên cô muốn lần này tự lo cho các con.

Khắc có nhận tiền của Trinh? Nguyệt sẽ xoay xở ra sao? Chi tiết Lằn ranh tập 34 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

