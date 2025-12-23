Trong Lằn ranh tập 37 lên sóng tối nay, 23/12, kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) tiếp tục lấy lời khai của Vinh (Anh Đức) nhưng không phải vấn đề liên quan đến Đặng Đức. Một doanh nghiệp đã tố cáo Vinh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của họ nhằm phục vụ việc đánh bạc. Nhưng điểm đặc biệt là Vinh không yêu cầu tiền mặt mà yêu cầu vật liệu xây dựng, trong khi vào thời điểm đó gia đình Vinh không xây dựng công trình nào cả.

Ở diễn biến khác, Nguyệt (Huyền Sâm) báo cáo với cấp trên về vụ thanh tra, nói cần sớm đưa ra kết luận và các vấn đề tồn tại cô sẽ sớm tiến hành. "Công tác thanh tra nếu làm đúng tiến độ, ta chỉ có thể làm đến đây. Các vấn đề khác nếu suy xét đến cùng sẽ mất rất nhiều thời gian", Nguyệt nói về việc chỉ đạo giải quyết sổ hồng cho cư dân Trinh Tam. Cô cũng nhận định dự án này có nhiều vấn đề. Lãnh đạo của Nguyệt ngay lập tức nhận ra thái độ của Nguyệt "hơi khác với cô mọi khi".

Trong khi đó, Khắc (Tiến Lộc) được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra. Vừa đến cổng, Khắc gặp lại Vinh đang bị công an hộ tống về nhà mình kèm thông báo bất ngờ rằng Vinh đã giấu tang vật của vụ án trong nhà của Khắc mà anh không hề biết.

Vinh giấu thứ gì ở nhà Khắc? Khắc có bị liên đới? Chi tiết Lằn ranh tập 37 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.