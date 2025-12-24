Trong Lằn ranh tập 38 lên sóng tối nay, 24/12, sau giao dịch "ma", Khắc (Tiến Lộc) cho người bê một thùng tiền tới thẳng nhà Nguyệt (Huyền Sâm) nhưng nói đó là thùng hoa quả. Làm việc khuất tất, Nguyệt tỏ ra vô cùng lo lắng.

Trong khi đó, Triển (Mạnh Trường) báo cáo chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) về việc Trinh Tam chủ động gửi ủy ban đơn xin nộp phạt để tồn tại và khắc phục phần vi phạm xây vượt tầng. Ông Thủy muốn biết đánh giá của Triển về đề nghị này.

Viện phó Viện kiểm sát Thu (Hồng Diễm) chỉ đạo cấp dưới cho rà soát công tác bảo mật văn bản trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc bởi có thể thông tin đã rò rỉ qua kiểm sát viên Trần Đình nên Viên mới có thể trốn một thời gian dài như vậy.

Ở diễn biến khác, Thiệu (Mạnh Cường) nhắc nhở Trinh (Huyền Trang) dạo gần đây phó thác cho Khắc (Tiến Lộc) làm nhiều việc quan trọng nhưng tinh thần của Khắc thì đang không vững chút nào, cần phải cứng rắn hơn để chấn chỉnh thái độ của Khắc.

Tuy nhiên, Trinh nói nếu không phải là Khắc thì khó tìm được người khác vì thanh tra viên sẽ không làm việc với mình. Cùng với đó thái độ của Khắc rất hợp tác, không khệnh khạng "cửa trên" như trước. Thiệu lo Khắc biết quá nhiều và chính Khắc sẽ là điểm yếu của Trinh Tam nên nhắc Trinh phải cẩn trọng.

Nguyệt sẽ "quay xe"? Triển sẽ trả lời chủ tịch Thuỷ thế nào? Chi tiết Lằn ranh tập 38 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.