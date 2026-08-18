Một thế hệ cư dân mới đang lựa chọn Đà Nẵng

Một sự dịch chuyển đang diễn ra trong lựa chọn nơi sống của nhóm cư dân đô thị. Thay vì mặc định gắn sự nghiệp với Hà Nội hay TP.HCM, ngày càng nhiều gia đình trẻ, chuyên gia, doanh nhân và người nước ngoài tìm đến những thành phố có thể đáp ứng đồng thời cơ hội phát triển và chất lượng sống. Đà Nẵng đang là một trong những điểm dừng chân của làn sóng dịch chuyển này, khi sức hút của thành phố dần vượt ra ngoài vai trò một điểm đến du lịch hay nơi sở hữu ngôi nhà thứ hai.

Đà Nẵng - thành phố đáng sống đang trở thành lựa chọn an cư của một thế hệ cư dân mới.

Điểm đáng chú ý là nhóm cư dân mới không tìm cách rời bỏ đời sống đô thị. Họ vẫn cần công việc, kết nối, dịch vụ, trường học và những tiện nghi của một thành phố hiện đại, nhưng ít sẵn sàng đánh đổi thời gian và chất lượng sống để có được những điều đó. Đà Nẵng đáp ứng khá rõ nhu cầu này khi nhịp sống đô thị được duy trì trong một không gian có quy mô vừa phải, khoảng cách di chuyển thuận tiện, trong khi biển, núi và thiên nhiên vẫn ở gần đời sống hàng ngày. Với họ, biển không còn là nơi chỉ ghé đến trong kỳ nghỉ, mà có thể trở thành một phần của nhịp sống sau giờ làm việc.

Sự xuất hiện của lớp cư dân này cũng làm thay đổi cách lựa chọn nhà ở tại Đà Nẵng. Một vị trí gần biển hay thuận tiện kết nối mới là điều kiện ban đầu; quyết định an cư còn phụ thuộc vào chất lượng không gian sống, khả năng tiếp cận thiên nhiên, tiện ích chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt gia đình và môi trường cộng đồng. Khi mục tiêu chuyển từ “có một bất động sản tại Đà Nẵng” sang “sống lâu dài tại Đà Nẵng”, những dự án nằm giữa nhịp sống thành phố và thiên nhiên sẽ có thêm lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu của lớp cư dân mới.

The Camellia Son Tra - Da Nang: Từ lợi thế Sơn Trà đến một không gian sống dài hạn

Nhìn thấy nhu cầu an cư đang dịch chuyển, MBLand lựa chọn Đà Nẵng là thị trường tiếp theo trong chiến lược phát triển tại miền Trung. Thay vì bắt đầu từ khu vực đô thị hóa dày đặc, doanh nghiệp chọn Sơn Trà, nơi hội tụ đồng thời nhịp sống thành phố, biển và núi, để phát triển dự án đầu tiên tại Đà Nẵng.

Dự án The Camellia Son Tra - Da Nang toạ lạc tại giao lộ Lê Văn Lương - Lê Đức Thọ, trên điểm chuyển tiếp giữa khu đô thị hiện hữu và không gian thiên nhiên đặc trưng của Sơn Trà với rừng, biển liền kề.

Lợi thế của Sơn Trà tiếp tục được MBLand đưa vào cách tổ chức không gian. Dự án phát triển hệ tiện ích theo bốn lớp giá trị gồm Wellness, Nature, Community và Everyday Living, tương ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, kết nối thiên nhiên, sinh hoạt cộng đồng và cuộc sống thường ngày. Bốn lớp tiện ích được tổ chức xoay quanh nhịp sống của cư dân, từ không gian vận động, tái tạo năng lượng, những khoảng xanh để nghỉ ngơi đến khu vực dành cho gia đình, cộng đồng và các nhu cầu thiết yếu mỗi ngày.

The Camellia Son Tra - Da Nang kiến tạo không gian sống mang tinh thần Sơn Trà.

Ở thời điểm hiện tại, MBLand tung ra các chính sách ưu đãi cho người mua ở thực và nhà đầu tư đang tìm kiếm một không gian sống chất lượng, là tài sản gia tăng giá trị tại Đà Nẵng. Với mức giá từ 1,72 tỷ đồng, khách hàng có thể sở hữu căn hộ biển kề rừng tại The Camellia Son Tra - Da Nang. Dự án đồng thời đưa ra nhiều phương án tài chính nhằm gia tăng tính chủ động cho người mua, trong đó có hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, tối đa 18 tháng không phải trả gốc và lãi hoặc ân hạn nợ gốc tới 5 năm.

Với phương án sử dụng vốn tự có, khách hàng thanh toán 50% giá trị căn hộ đã có thể nhận nhà để sử dụng hoặc khai thác cho thuê. Bên cạnh đó, các phương thức thanh toán khác đi kèm mức ưu đãi lên tới 16%, giúp người mua linh hoạt hơn trong việc cân đối dòng tiền và kế hoạch sở hữu tài sản.

Dự án The Camellia Son Tra - Da Nang hướng đến một lựa chọn sống đang ngày càng rõ nét tại Đà Nẵng: vẫn đủ gần thành phố để làm việc, kết nối và tận hưởng những tiện nghi hiện đại, nhưng cũng đủ gần biển, núi để thiên nhiên trở thành một phần của đời sống mỗi ngày. Khi nơi ở được lựa chọn bằng chất lượng của những năm tháng sẽ sống ở đó, một căn nhà sát bên bờ biển cũng mang ý nghĩa khác: không còn là nơi để thỉnh thoảng trở về, mà là nơi để thực sự thuộc về.

(Nguồn: MBLand)